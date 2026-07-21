Bị chửi trước cửa nhà, hai cha con cầm thanh sắt đánh hàng xóm chấn thương sọ não

Ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Út Em (SN 1978) và Phạm Nhựt Hòa (SN 1999, con ruột của Út Em), cùng trú tại đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Phạm Văn Út Em (trái) và Phạm Nhựt Hòa. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 18/7, ông H cầm một thanh sắt đến trước nhà Út Em chửi bới, thách thức đánh nhau. Thời điểm này, Út Em đi nhậu chưa về, còn Hòa ở trong nhà. Do biết ông H thường xuyên say rượu, gây gổ nên Hòa không ra ngoài. Sau đó, hàng xóm đến can ngăn, đưa ông H về nhà.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông H tiếp tục cầm thanh sắt quay lại trước nhà Út Em, lớn tiếng chửi bới. Vừa đi nhậu về đến nơi, Út Em hỏi nguyên nhân thì tiếp tục bị ông H chửi. Bực tức, Út Em vào nhà lấy thanh sắt chạy sang đánh nhau với ông H. Thấy cha lao vào ẩu đả, Hòa cũng lấy một thanh sắt chạy theo tham gia.

Trong lúc xô xát, ông H bị đánh. Hậu quả nạn nhân ngã gục tại chỗ, chấn thương sọ não. Nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.