Điều tra đối tượng bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong

Trước đó, vào khoảng 19h20’ ngày 04/8, tại Km7+120m Tỉnh lộ 628, thuộc thôn Xuân Phú, xã Đình Cương (Quảng Ngãi) xảy ra vụ TNGT đường bộ làm chị V.T.A.N (SN 1993, trú tại phường Trà Câu, Quảng Ngãi) tử vong dưới lòng kênh mương thủy lợi (thôn Xuân Phú). Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an xã Đình Cương, Công an xã Nghĩa Hành, Công an xã Mộ Đức và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Đến khoảng 11h ngày 05/8, lực lượng công an đã phát hiện và xác định đối tượng Huỳnh Văn Đại là người gây TNGT rồi bỏ trốn tại một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi).

Đối tượng Đại tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Đại khai nhận: vào thời điểm trên, khi đang điều khiển xe mô tô BKS 76G1-471.04 đã va chạm với xe mô tô BKS 76H1-347.13 do chị V.T.A.N điều khiển lưu thông ngược chiều, khiến nạn nhân và phương tiện rơi xuống mương dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, Đại đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.