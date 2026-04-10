Bị bạo hành, người đàn bà sát hại chồng

Ngày 10/4, bà Triền ngụ xã Gò Công Đông bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, các con của bị hại đã có đơn xin bãi nại cho mẹ.

Theo HĐXX, trong vụ án, nạn nhân cũng có một phần lỗi nhưng hành vi của bà Triền thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật... nên cần cách ly khỏi xã hội thời gian dài.

Phạm Thị Triền tại tòa. Ảnh: Nam An

Triền và ông Văn, 54 tuổi, làm nông, có ba con chung. Gần đây, do ông Văn thường xuyên say xỉn, nợ nần nên vợ chồng liên tục mâu thuẫn, cãi vã.

Tối 30/4 năm ngoái, ông Văn tiếp tục uống rượu say, về nhà chửi mắng rồi bóp cổ vợ. Sau khi bà Triền la hét, giãy giụa, ông mới buông tay và vào phòng riêng ngủ.

Khoảng 5 tiếng sau, nhớ lại sự việc, bà Triền bực tức, nảy ý định giết chồng. Bà ra sau nhà lấy một đoạn tuýp sắt, lợi dụng lúc chồng ngủ say không phản kháng, liên tiếp đánh nhiều cái vào đầu.

Thấy chồng nằm bất động, bà Triền đi tắm, thay quần áo rồi tìm nhiều loại thuốc tây uống để tự tử.

Bốn tiếng sau, chị gái của ông Văn đến nhà phát hiện em đã chết, còn bà Triền nằm bất tỉnh nên tri hô đưa đi cấp cứu. Hai ngày sau, bà xuất viện.

Tại tòa, bà Triền thừa nhận hành vi, cho rằng do bị chồng bạo hành nên bộc phát tức giận, xin giảm nhẹ hình phạt.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.