Bắt đối tượng bạo hành vợ và vu khống lực lượng Công an

Ngày 6-3, Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã ngăn chặn, bắt giữ đối tượng Tạ Quốc Hùng (1995, trú xã Bờ Y, Quảng Ngãi) về hành vi: “Đe dọa giết người”. Tạ Quốc Hùng là đối tượng có hành vi bạo hành dã man vợ mình rồi còn sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng Công an nhằm mục đích trục lợi và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Tạ Quốc Hùng.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 22-2-2026 (tức mồng 6 Tết), qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bờ Y nhận được thông tin về vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại một nhà rẫy ở thôn Ngọc Tiền (xã Bờ Y). Lập tức, lực lượng Công an đến hiện trường để xác minh, nhưng thời điểm đó cả đối tượng và nạn nhân đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã tìm được nạn nhân là chị H.T.D.H (2004, trú xã Bờ Y) trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

Qua làm việc với nạn nhân, bước đầu cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, trước Tết Nguyên đán 2026, Tạ Quốc Hùng (chung sống như vợ chồng với chị H.) đã gửi 2 con nhỏ cho bà Đ.T.M (mẹ của Hùng) chăm sóc để mượn tiền tiêu xài. Do mâu thuẫn, ngày mồng 6 Tết, Hùng đưa chị H. vào nhà rẫy yêu cầu bà nội trả con. Tại đây, do không thấy các con, Hùng đã hành hung chị H.

Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng và nạn nhân có biểu hiện sợ hãi không dám tố cáo, Công an xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã kịp thời động viên, bảo vệ và khai thác thông tin để làm rõ vụ việc. Còn đối với Hùng, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng dùng nhiều số điện thoại liên tục gọi điện chửi bới, gây áp lực với bà M. để đòi tiền nhưng không thành.

Để thực hiện mục đích đến cùng, Hùng đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo như “BrilliantElk5381”, “Hà Lê” để đăng tải thông tin bịa đặt rằng 2 con nhỏ bị bà M. bắt cóc. Đáng chú ý, đối tượng còn vu khống Công an xã không xử lý vụ việc dù đã báo cáo, đồng thời liên tục công kích, nói xấu lực lượng chức năng khi thấy hình ảnh các cháu nhỏ đang được bảo vệ an toàn tại trường học. Không dừng lại ở đó, Hùng còn gọi điện đe dọa giáo viên trường học, buộc họ phải giao con cho chị H. nhằm mục đích khống chế chị H. không được khai báo với cơ quan chức năng.

Trước tình hình phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị H. và 2 cháu nhỏ, Công an xã Bờ Y đã vận động gia đình đưa ba mẹ con đến lánh nạn dưới sự bảo vệ của lực lượng Công an. Cùng với đó, lực lượng Công an tích cực truy lùng đối tượng và sau 6 ngày quyết liệt triển khai các biện pháp, Công an xã Bờ Y đã bắt được Tạ Quốc Hùng khi đối tượng đang tìm cách bán xe máy để lấy tiền tiếp tục bỏ trốn.

Đối tượng Tạ Quốc Hùng tại hiện trường vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy, Tạ Quốc Hùng là đối tượng có nhân thân xấu với 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội: “Trốn khỏi nơi giam”. Về hành vi bạo hành chị H.T.D.H, đối tượng Hùng khai đã dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, khống chế và buộc dây vào cổ chị H. như hành vi treo cổ; đồng thời túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas đe dọa đốt để uy hiếp tính mạng. Hành vi hung hãn này đã gây chấn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân.

Hiện, Công an xã Bờ Y đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quốc Hùng về hành vi: “Đe dọa giết người” và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.