Bắt người đàn ông đưa bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục

Sự kiện: Tin pháp luật
Quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm, sau đó, bị can Nhí đã dụ bạn gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Kiên Lương (tỉnh An Giang); tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 9-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị can Huỳnh Văn Nhí bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ảnh: CAAG

Qua điều tra ban đầu, bị can Nhí khai nhận khoảng tháng 7-2025, thông qua mạng xã hội, Nhí quen biết và phát sinh tình cảm với em ĐNP (13 tuổi, ngụ xã Kiên Lương).

Đến ngày 27-8, bị can Nhí đã dụ dỗ em P đến một nhà nghỉ trên địa bàn ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, để thuê phòng. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến cuối tháng 9-2025, người thân của em P phát hiện sự việc nên tố giác đến Công an xã Kiên Lương.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

-09/11/2025 12:52 PM (GMT+7)
