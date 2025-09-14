Bắt nam thanh niên rủ bé gái 12 tuổi đi tâm sự rồi giao cấu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi) ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Lê Mạnh Quỳnh và cháu V.L.N.T, sinh ngày 12/9/2013, trú tại xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Hiện trường gây án. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngày 5/7, Quỳnh rủ cháu T. đi đến khu đất trồng cây cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An ngồi tâm sự. Tại đây Quỳnh đã giao cấu với cháu T.

Không dừng lại ở đó, ngày 6/7 do mâu thuẫn với gia đình nên T. đã nhắn tin cho Quỳnh đến đón mình. Rạng sáng ngày 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở cháu T. về phòng trọ của mình và Quỳnh tiếp tục giao cấu với cháu T. 2 lần.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu T. đã làm đơn tố cáo Lê Mạnh Quỳnh đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình An đã tiến hành bắt giữ Lê Mạnh Quỳnh.

Làm việc với cơ quan Công an, Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.