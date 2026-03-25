Hơn 200 cảnh sát tham gia phá chuyên án lớn, bắt nhiều giám đốc

Sáng 25-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người.

Cơ quan công an khám xét một địa điểm trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cùng Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhiều doanh nghiệp; bắt giữ, triệu tập 36 người thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán. Các nhóm này bị xác định có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, từng gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an bắt giữ một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người cầm đầu gồm: Lý Văn Hai (50 tuổi); Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái); Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng); Bùi Thị Sang (44 tuổi); Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi); Đàm Duy Khanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cung ứng Vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP); Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, kế toán hai công ty trên); Bùi Thị Thì (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại DV Minh Thùy).

Ngoài ra, lực lượng chức năng triệu tập 26 người liên quan để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Quá trình khám xét 28 địa điểm, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ nhà đất, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, thu giữ 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, thuốc súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cơ quan công an thu giữ nhiều khẩu súng khi bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân từng là nạn nhân của các nhóm trên chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định,