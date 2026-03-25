Dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực, bụng 'vợ hờ' vì bị đuổi ra khỏi nhà

Ngày 24/3, Công an xã Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ một vụ việc gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã này.

Trước đó vào trưa ngày 20/3, Công an xã Con Cuông nhận được tin báo về việc chị V.T.N. (trú xã Con Cuông) bị một người đàn ông dùng kéo đâm trọng thương phải nhập vào Bệnh viện đa khoa Tây Nam cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Con Cuông đã xác minh, truy nóng và bắt giữ đối tượng Lương Văn H. (trú xã Môn Sơn) là người gây ra vụ việc trên.

Chiếc kéo đối tượng H. dùng để đâm vào người chị N.

Làm việc với công an, bước đầu H. đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Cụ thể, trước đó H. có quan hệ tình cảm với chị N. nên đến sống cùng như vợ chồng. Tuy nhiên từ Tết đến nay, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, H. thường xuyên bị chị N. đuổi ra khỏi nhà.

Tối 19/3, H. đến nhà chị N. chơi. Khoảng 4 giờ sáng 20/3, H. tiếp tục bị chị N. đuổi ra khỏi nhà. Không có nơi để về cộng với sự uất ức khi liên tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, H. vào bếp lấy 1 chiếc kéo rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực chị N.

Chị N. sau đó được mọi người phát hiện và đưa vào Bệnh viện đa khoa Tây Nam cấp cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại bệnh viện, nạn nhân N. được xác định bị đa chấn thương với 6 vết thương thấu bụng, ngực. Trong đó, có 2 vết thương thấu gan. Sau 4 ngày điều trị, hiện nạn nhân N. đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.