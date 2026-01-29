Bắt hai đối tượng vào tiệm tạp hoá mua hàng rồi bỏ chạy, không trả tiền

Ngày 29/1, tin từ Công an phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an phường La Gi tiếp nhận tin báo về việc tiệm tạp hóa của bà Trần Thị Ất tại số 624B đường Thống Nhất, tổ dân phố 8 Tân An, phường La Gi bị 2 đối tượng điều khiển xe máy BS: 86B6-169.43 đến tiệm mua một số thẻ cào điện thoại và 1 nón bảo hiểm với tổng trị giá khoảng 800.000 đồng. Lợi dụng lúc trời còn tối, bà Ất sơ hở hai đối tượng không thanh toán tiền mà nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an đã xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Quang Sáng (SN 1995, ngụ tại thôn Hiệp An, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Bi La (SN 1989, ngụ tại tổ dân phố 5, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Hai đối tượng Bùi Bi La và Nguyễn Quang Sáng khi bị bắt

Đến khuya, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng đang đi bộ tại công viên phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng nên đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình, ngoài ra còn khai nhận đã thực hiện thêm hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn phường Phước Hội và xã Tân Hải, Lâm Đồng.

Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Công an phường La Gi đã thu giữ xe máy là tang vật vụ án.