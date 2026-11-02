Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra vụ 16 học sinh hỗn chiến

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan công an đang xác minh vụ 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội có hành vi tụ tập, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau.

Hình ảnh vụ việc nhóm học sinh đuổi đánh nhau.

Hình ảnh vụ việc nhóm học sinh đuổi đánh nhau.

Công an xã Phú Xuyên ̣(Hà Nội) đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau tại đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã xảy ra khiêu khích, thách thức lẫn nhau, thậm chí dùng dao đe dọa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 15 học sinh có dấu hiệu hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định đối với người chưa thành niên.

Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo trong lớp: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng
Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo trong lớp: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Liên quan sự việc nam sinh lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) hành hung cô giáo ngay trong lớp học, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo nhà...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-16-hoc-sinh-hon-ch...

-02/11/2026 11:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN