Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản bỏ trốn từ Gia Lai về Cần Thơ

Sáng 6/8, Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng trạm CSGT Mỹ Xuyên, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, trưa 5/8, sau khi nhận được thông tin Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng Dương Chí Tính (SN 1988, quê quán TP Cần Thơ, tạm trú tỉnh Gia Lai ), đơn vị phối hợp Phòng CSHS tổ chức bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn.

Đối tượng Tính tại Trạm CSGT Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ.

Đến 18h cùng ngày, tại khu vực cầu Bưng Cóc, phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ), tổ công tác phát hiện đối tượng đang chạy xe gắn máy theo hướng từ Cà Mau đến TP Cần Thơ liền tổ chức dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Tính là đối tượng đang bị công an Gia Lai truy tìm nên tạm giữ.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng thừa nhận là Dương Chí Tính, đang bị Công an Gia Lai lệnh truy tìm về hành vi giết người. Hiện đối tượng được Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ hoàn tất thủ tục bàn giao cho Phòng CSHS Công an Gia Lai điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 2/8, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1970, ngụ xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) tử vong với vết thương trên đầu, đồ đạc trong nhà xáo trộn. Tại hiện trường có nhiều vết máu từ khu vực sân dẫn vào phòng khách, nhiều vật dụng trong nhà bà Tú bị xáo trộn bất thường...