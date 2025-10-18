Bắt giam hai đối tượng hiếp dâm thiếu nữ mới quen qua mạng xã hội

Hai đối tượng liên quan...

Như ANTĐ thông tin, chiều 21-9, tại lán công trình xây dựng của một doanh nghiệp ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, Vàng A C (SN 1998) đã rủ một nhóm bạn nam gồm 4 người đi chơi, trong đó có Giàng A Quyết, Giàng A Yên, cùng trú tại thôn Nà Nọi, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Cả nhóm đi ra công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn để gặp bạn của C. Tại đây, nhóm này gặp 3 thiếu nữ cùng ở tỉnh Điện Biên, trong đó có M.T.N (SN 2009) quê ở xã Lao Cai, rủ nhau đến quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh để ăn uống.

Yên với Quyết bàn nhau chuốc say N để đưa về phòng trọ với ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng việc chị N say rượu, mất khả năng nhận thức và chống cự, Yên và Quyết đưa về khu vực núi Rùa, phường Nam Sơn. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau xâm hại nạn nhân nhiều lần.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị N trình báo cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân nên ngay khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Nam Sơn tập trung thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết, làm rõ các đối tượng.

Chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ việc, bắt các đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Quyết và Giàng A Yên về tội hiếp dâm người dưới 18 tuổi. Các đối tượng khai nhận chỉ mới quen biết nạn nhân qua mạng xã hội nên đã rủ đi uống rượu để hãm hiếp.