Gia Lai: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm

Thiếu nữ 14 tuổi tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai rời khỏi nhà từ ngày 28-1 nhưng đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được.

Ngày 14-2, Công an xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm em Lục Gia Hân (SN 2012; trú thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung), mất tích nhiều ngày qua.

Em Lục Gia Hân (SN 2012; trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung) mất tích nhiều ngày qua

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 28-1, em Hân rời khỏi nhà nhưng đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được. 

Thời điểm rời đi, em mặc áo khoác màu đen, quần vải màu xám.

Gia đình cho biết khi rời khỏi nhà, Hân mang theo điện thoại di động hiệu VIVO (số thuê bao 0981.740.481) và xe máy biển kiểm soát 81K4-3092. 

Tuy nhiên, chiếc xe này đã được gửi tại nhà ông Phạm Văn Hanh (thôn 1, xã Ia Grai) vào ngày 28-1.

Công an xã Ia Hrung đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin liên quan em Lục Gia Hân, vui lòng liên hệ số điện thoại 02693.794.113 hoặc bà Đỗ Thị Vân (mẹ em) qua số 0865.023.419 để hỗ trợ tìm kiếm.

14/02/2026 16:48 PM (GMT+7)
