Đà Nẵng lập đoàn công tác 'cầm tay chỉ việc' xử lý nhà đất công dôi dư

Ngày 13/7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Nghị quyết số 31 năm 2026 của Chính phủ về xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Nghị quyết số 31. Tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác triệt để các cơ sở nhà, đất theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình sắp xếp, ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao cùng các mục đích công cộng khác theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương.

Một trụ sở ở Đà Nẵng dôi dư sau sáp nhập với Quảng Nam.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu công khai đầy đủ thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư trên nhiều kênh, đặc biệt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút doanh nghiệp, người dân tham gia khai thác, đồng thời tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Đáng chú ý, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định về hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời xây dựng chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên để bảo đảm tiếp cận chính sách của Nhà nước.

Để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, Sở Tài chính được giao thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, Sở Tài chính phải chủ động xây dựng phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất được giao; khẩn trương xác định, phê duyệt đơn giá cho thuê đối với các tài sản đã giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thành phố quản lý.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu ưu tiên đưa ngay các tài sản đủ điều kiện vào khai thác, hạn chế tối đa tình trạng nhà, đất công để trống, bảo đảm tiến độ xử lý, sử dụng hiệu quả tài sản công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố.

UBND thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm xử lý, chậm đưa nhà, đất công vào khai thác hoặc gây lãng phí tài sản công thuộc phạm vi quản lý.