Bắt được đối tượng giết người rồi ôm súng bỏ trốn vào rừng

Khoảng 15h30 ngày 6/9, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Triệu Văn Phúc (trú tại Thương Lâm, Tuyên Quang) tại khu vực rừng núi thuộc thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm.

Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 21h ngày 5/9, tại nhà văn hoá thôn Nà Ta, Triệu Văn Phúc đã dùng dao chém anh Bàn Hữu Sểnh (SN 1989), là người cùng thôn khiến anh Sểnh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Sau đó Phúc về nhà lấy 1 khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng.

Đối tượng Triệu Văn Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng.

Sau nhiều giờ triển khai, truy lùng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ Triệu Văn Phúc. Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.