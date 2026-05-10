Từ lời rủ rê 'đi làm kiếm tiền', cậu bé 15 tuổi thành bị cáo trong vụ án hơn 6kg ma túy

Chuyến đi với lời hứa “đổi đời”

Phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" sáng ấy có khá đông người. Không khí trong căn phòng vốn ồn ào trước giờ xét xử bỗng lặng xuống khi hai bị cáo được dẫn giải vào.

Một người là Xồng Bá Rống (SN 2000), dáng vẻ lầm lì, ít nói. Người còn lại là Xồng Bá Cử (SN 2010), cậu bé mới 15 tuổi với gương mặt non nớt còn nguyên vẻ trẻ con. Cả hai đều trú tại xã Na Ngoi, vùng biên giới xa xôi của Nghệ An, nơi cuộc sống của nhiều người dân vẫn quanh quẩn với nương rẫy, cái nghèo và những tháng ngày thiếu thốn.

Ở hàng ghế phía dưới, người thân của các bị cáo ngồi sát vào nhau sau chuyến đi dài hàng trăm cây số từ miền núi xuống thành phố. Người mẹ của Cử ôm chặt chiếc túi vải cũ trong lòng, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng cử chỉ của con trai.

Trước bục khai báo, Cử đứng lọt thỏm trong bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình. Hai bàn tay cậu bé đan chặt vào nhau, ánh mắt liên tục cúi gằm xuống nền nhà, né tránh mọi ánh nhìn.

Theo lời người thân, gia đình Cử đông con, quanh năm sống chật vật giữa núi rừng. Học hết lớp 1, cậu nghỉ học để theo bố mẹ lên nương làm rẫy. Cuộc sống của thiếu niên 15 tuổi chỉ gắn với bản làng heo hút, chưa từng bước chân tới những nơi đông đúc, càng không hiểu hết những cạm bẫy ngoài xã hội.

Hai bị cáo Xồng Bá Rống (bên trái) và Xồng Bá Cử tại phiên tòa.

Bởi vậy, khi nghe tin Cử bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, nhiều người trong bản đều bàng hoàng. Không ai nghĩ cậu bé còn chưa trưởng thành ấy lại dính vào vòng lao lý.

Ngồi cạnh Cử là Xồng Bá Rống - người đã kéo thiếu niên này vào chuyến đi định mệnh.

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/5/2025, Rống được một người Việt Nam đang sinh sống ở Lào thuê vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới xuống thành phố Vinh (cũ) với tiền công 70 triệu đồng. Đối với những thanh niên vùng cao sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, số tiền ấy lớn đến mức khó cưỡng lại.

Biết rõ vận chuyển ma túy là phạm pháp, nhưng trước lời hứa về khoản tiền công khổng lồ, Rống vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, bị cáo đi xe máy đến điểm hẹn nhận “hàng” được giấu dưới một gốc cây ven đường.

Sáng hôm sau, Rống tìm gặp Xồng Bá Cử, rủ đi cùng xuống thành phố “làm việc” với lời hứa sẽ trả 10 triệu đồng. Với một cậu bé quanh năm chỉ biết nương rẫy, chưa từng cầm số tiền lớn, lời đề nghị ấy giống như cơ hội để đổi đời. Không hiểu hết hậu quả phía trước, Cử đồng ý đi theo.

Tối hôm đó, hai bị cáo chở nhau bằng xe máy, mang theo chiếc ba lô chứa ma túy xuống khu vực ngã ba Khe Nằn để bắt xe khách về Vinh. Nhưng đêm muộn không có xe, cả hai đành lên một quả đồi ven đường ngủ tạm chờ sáng.

Sáng hôm sau, Rống và Cử bắt xe khách xuống thành phố. Trong chiếc ba lô mang theo là hơn 6,4kg ma túy. Đến trưa cùng ngày, khi Rống mang ba lô đi bộ qua khu vực một quán sửa xe ở phường Vinh Hưng thì lực lượng công an bất ngờ ập tới bắt giữ.

Bản án nghiêm khắc

Tại phiên tòa, trước những câu hỏi của chủ tọa, Xồng Bá Rống cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai do “ham tiền công” nên nhắm mắt làm liều.

Trong khi đó, bị cáo Xồng Bá Cử lí nhí trình bày rằng bản thân còn nhỏ, nhận thức pháp luật hạn chế, nghe nói có tiền nên đồng ý đi theo. Giọng nói non nớt của bị cáo khiến nhiều người trong phòng xử không khỏi chạnh lòng.

Khi được nói lời sau cùng, Cử quay xuống phía dưới tìm bố mẹ rồi bật khóc nức nở. Cậu bé xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. Ở hàng ghế dự khán, người mẹ liên tục lau nước mắt.

Bị cáo Xồng Bá Rống nhận án tù chung thân, trong khi Xồng Bá Cử nhận bản án 4 năm tù.

Giờ nghị án, cả phòng xử gần như im phăng phắc. Người thân của hai bị cáo thấp thỏm chờ đợi từng phút. Với họ, phiên tòa không chỉ là sự phán xét của pháp luật mà còn là khoảnh khắc quyết định tương lai của những đứa con lầm lỡ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức rõ ma túy là chất cấm nhưng vẫn cố tình vận chuyển vì vụ lợi. Trong đó, Xồng Bá Rống giữ vai trò chính, đồng thời là người rủ rê, lôi kéo bị cáo chưa đủ 16 tuổi tham gia phạm tội nên phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Nghe đại diện Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với Xồng Bá Rống về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo đứng lặng người. Phía dưới, người thân ôm mặt khóc nức nở.

Đối với Xồng Bá Cử, tòa đánh giá bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức còn hạn chế, thành khẩn khai báo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 4 năm tù.

Phiên tòa khép lại, hai bị cáo bị dẫn giải ra xe đặc chủng. Người thân chạy theo dặn dò trong nước mắt: “Cố gắng cải tạo tốt để sớm về nhà”.

Ở nơi miền biên viễn nghèo khó ấy, câu chuyện về chuyến xe ma túy định mệnh có lẽ sẽ còn được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh đau xót. Chỉ vì khát vọng đổi đời bằng đồng tiền bất chính, hai thanh thiếu niên đã tự đẩy cuộc đời mình sang một ngã rẽ đầy bi kịch.