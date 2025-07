Hung thủ giết người cướp tài sản trong quán nước ở Tây Ninh vì vướng cờ bạc online

Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quý (22 tuổi, quê Cà Mau tạm trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Quý là hung thủ trong vụ giết người, cướp tài sản trong căn nhà kiêm quán nước nhỏ bên Quốc lộ 1, phường Long An (tỉnh Tây Ninh) gây hoang mang dư luận và chỉ chưa đầy nửa ngày gây án, hung thủ đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Chiều muộn ngày 12-7, mọi người phát hiện bà NTB (68 tuổi) chủ quán cà phê ven Quốc lộ 1 tử vong với nhiều vết thương ở vùng cổ, bụng.

Hiện trường nơi vụ án mạng xảy ra chiều 12-7. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi, thời điểm gây án vắng người, tài sản bị lấy mất gồm đôi bông tai, một điện thoại và 32.000 đồng.

Những điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, thu thập tất cả các dấu vết tại hiện trường và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, các trinh sát xác định Trần Văn Quý (22 tuổi, quê Cà Mau) đang làm công nhân. Ngay lập tức, Quý bị các trinh sát theo dõi.

Công an xác định Quý có hành vi bất thường trước khi gây án.

Sáng 12-7, Quý nhắn tin cho rất nhiều người để hẹn gặp mặt nhưng may mắn họ không gặp vì bận. Trong đó, có một cô gái trẻ từng làm chung với Quý nhưng đã chuyển sang bán hàng online.

Bị cô gái từ chối, Quý đi mua một con dao, chạy xe máy dọc tuyến đường 816, xã Bình Đức và khi thấy quán nước của bà B ở phường Long An vắng khách, Quý vào gọi nước, chờ cơ hội ra tay với nạn nhân.

Sau khi sát hại bà B, Quý lục lấy tài sản của nạn nhân và nhanh chóng rời đi.

Sau khi gây án, Quý vòng lại xã Bình Đức, ghé quán nước ven quốc lộ, thay áo. Sau đó Quý vứt dao, chiếc áo dính máu xuống ruộng rồi đến nhà máy làm ca đêm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm 13-7, khi Quý vừa tan ca thì bị trinh sát còng tay. Khi bị bắt, Quý không chống cự. Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hung thủ Trần Văn Quý bị bắt giữ sau 11 giờ gây án. Ảnh: CA

Quý khai: Do vướng vào cờ bạc online, nợ nần nên nghĩ đến chuyện đi cướp và gây ra vụ án mạng nêu trên.

Các công nhân làm chung với Quý bất ngờ vì Quý là công nhân hiền lành nhưng thay đổi khi vướng vào cờ bạc online.

Ngày 17-7, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Tây Ninh 6 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông đề nghị lực lượng công an cần thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa vi phạm, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.