Bắt chủ hụi Lâm Huệ Mi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lâm Huệ Mi, sinh năm 1995, ngụ Khóm 17, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình Lâm Huệ Mi tổ chức các dây hụi, vào khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, do cần tiền lấp hụi nên Lâm Huệ Mi đã thực hiện hành vi gian dối lập các phần hụi khống để mạo danh hụi viên hốt hụi, chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên trong 23 dây hụi với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Huệ Mi. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ngoài ra, Lâm Huệ Mi còn đưa ra thông tin gian dối trong các dây hụi do Mi tổ chức có hụi viên muốn bán hụi và tự đưa ra giá mua, bán nhưng thực tế không có ai bán hụi hoặc nhờ Mi bán hụi.

Qua đó, Mi đã bán các phần hụi khống để chiếm đoạt của 3 hụi viên với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia góp hụi để tránh bị lừa đảo. Khi tham gia các dây hụi phải nắm rõ thông tin về chủ hụi, minh bạch về tài chính, có đăng ký tổ chức hụi theo quy định tại Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 Chính phủ quy định về hụi, họ, biêu phường.