Đến chung cư đánh người, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 11-3, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối với 6 thanh niên để điều tra về hành vi Giết người.

6 nam thanh niên bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5-3, Ng.V.H. (SN 2001, trú tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đình Tiệp (SN 2005, trú tại xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ) và Vũ Gia Thiện (SN 2003 trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ) cùng một số người rủ nhau đi ăn tại nhà bạn.

Sau khi ăn xong, 3 thanh niên đi xe máy đến chung cư Phúc Hưng (thuộc phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để giải quyết mâu thuẫn từ trước với Trịnh Quang Khánh (SN 2004, trú tại phường Nhân Hoà).

Tại căn chung cư thuộc chung cư Phúc Hưng, nhóm Ng.V.H. lao vào đánh Trịnh Quang Khánh bị thương vào vùng trán khiến nam thanh niên 21 tuổi bỏ chạy. Sau đó, Thiện điều khiển xe máy chở 2 thanh niên đi về hướng huyện Yên Mỹ.

Khi đến khu vực cổng sau Công ty Ngọc Tề thuộc xã Nguyễn Văn Linh (huyện Yên Mỹ) nhóm của Ng.V.H. bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chặn đường. Khi Ng.V.H. và Nguyễn Đình Tiệp nhảy xuống xe thì bị 1 thanh niên dùng dao (loại dao gấp, dài 36 cm) đâm, chém vào người.

Hậu quả, H. bị đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong, còn Tiệp bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn ngay trong đêm theo nhiều hướng khác nhau.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với nhiều Công an các tỉnh thành trên cả nước tiến hành truy bắt nhóm nghi phạm nêu trên. Đến ngày 8-3, lực lượng Công an đã bắt giữ 6/7 nghi phạm gây án, gồm: Trần Quang Lương (SN 1990); Đỗ Quốc Bảo (SN 1992); Vũ Đoàn Hải Nam (SN 2003, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Nam (SN 2005, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Trương Văn Hiếu và Lù Văn Thái (SN 2003, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Riêng Trần Văn Anh (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có 3 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tại sản và trộm cắp tài sản, cùng tham gia vụ án, hiện đang bỏ trốn. Hiện, Công an đang tiến hành truy tìm nghi phạm này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận sau khi biết thông tin Khánh bị nhóm của H. đánh, Lương đã rủ nhóm thanh niên nêu trên đi chặn đường và đánh nhóm của H.