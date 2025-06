Tạm giữ nhóm đối tượng mang hung khí "gặp ai đuổi đánh người đó"

Ngày 4/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 31/5, rạng sáng 1/6.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/5, một nhóm thanh, thiếu niên gồm 26 đối tượng ở thị xã Nghi Sơn và TP.Thanh Hóa do Nguyễn Gia Khánh (SN 2007; ở thị xã Nghi Sơn) và Nguyễn Văn Thái (SN 2008 ở TP.Thanh Hóa) cầm đầu đi trên 11 xe máy mang theo ná cao su, dao mèo, dao năm và vỏ chai bia đi dàn hàng ngang trên đường.

Trước khi đi, nhóm thanh, thiếu niên này đã bàn bạc thống nhất khi đi đường gặp ai sẽ đuổi đánh người đó.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, cả nhóm đi đến đường Trần Nhân Tông, phường Quảng Cư, TP.Sầm Sơn thì gặp một thanh niên điều khiển xe máy trên đường.

Cả nhóm đã đuổi theo chặn đánh khiến thanh niên này bị thương. Sau đó, cả nhóm giải tán.

Các thanh, thiếu niên và số hung khí liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cũng trong đêm 31/5, rạng sáng 1/6, một nhóm gồm 21 thanh niên ở thị xã Bỉm Sơn do Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2007 ở thị xã Bỉm Sơn) cầm đầu điều khiển 10 xe máy mang theo dao phóng lợn, dao mèo, dao quắm, ná cao su và hàng chục vỏ chai bia rủ nhau đi lượn phố và gây sự với người đi đường. Cả nhóm di chuyển từ thị xã Bỉm Sơn vào TP.Sầm Sơn sau đó ngược về TP.Thanh Hóa.

Khi đến Ngã ba Môi, phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa thì gặp một nhóm gồm 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy di chuyển theo hướng ngược lại thì đã đuổi đánh, chém gây thương tích cho 2 người.

Sau đó cả nhóm tiếp tục di chuyển về TP.Thanh Hóa thì gặp và có hành vi khiêu khích với nhóm gồm 9 thanh, thiếu niên ở huyện Quảng Xương và TP.Thanh Hóa do Nguyễn Văn Thái (SN 2008) và Nguyễn Đăng Nghĩa (SN 2006; đều ở TP.Thanh Hóa) cầm đầu.

Bị khiêu khích, Lê Ngọc Khang (SN 2008; ở huyện Quảng Xương); Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đăng Nghĩa đã mang theo dao, kiếm quay lại tìm và đuổi đánh một xe chở 3 người của nhóm 20 thanh, thiếu niên ở thị xã Bỉm Sơn khiến chiếc xe này lao lên vỉa hè và va chạm với một xe ô tô dừng đỗ bên đường làm 2 thanh, thiếu niên bị thương tích nặng.

Hiện Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng thanh, thiếu niên trên để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.