Bắt 11 đối tượng lừa đảo bằng trò 'đổ thạch' online

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Youtube.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện nhóm đối tượng từng hoạt động tại Campuchia, sau khi về nước cấu kết với các đối tượng trong nước sử dụng ứng dụng Youtube thực hiện hành vi livestream "đổ thạch" (mua đá rồi cắt để tìm đá quý bên trong) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này tạo lập hoặc mua các kênh Youtube, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện và tiến hành phát livestream "đổ thạch" trực tuyến để lôi kéo người xem tham gia mua đá nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đối tượng phân chia thành các nhóm khác nhau để hoạt động. Cụ thể nhóm đối tượng livestream quảng bá các viên đất, đá có chứa đá quý Ruby, kêu gọi người xem mua đá để "đổ thạch", cam kết khi đập ra có chứa đá quý đủ trọng lượng sẽ mua lại ngay với giá rất cao. Thực tế các viên đất đá trên không có giá trị và không chứa đá quý.

Nhóm đối tượng còn lại sử dụng các tài khoản ảo để tham gia vào phiên livestream mua đá, tạo giao dịch giả với nội dung thanh toán tiền mua để lừa những người khác tham gia.

Khi có khách hàng chuyển tiền mua đá, các đối tượng livestream tiến hành "đổ thạch", tuy nhiên chỉ cài những viên đá Ruby giả trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Lào Cai.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên (bao gồm cả các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây).

Cơ quan công an thu giữ: 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 xe ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 8 tài khoản ngân hàng, tổng giá trị tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỉ đồng.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện hành vi livestream "đổ thạch" trên Youtube để chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng đấu tranh Chuyên án để bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.