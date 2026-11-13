Quản trị viên fanpage 'Cấm Xóa Bài' bị tạm giữ hình sự

Ngày 12/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết điều tra Hoàng, trú phường Gia Viên, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng một điện thoại để điều hành hệ thống 10 tài khoản Facebook cá nhân và 25 fanpage. Trong đó có 7 trang mang tên "Cấm Xóa Bài", 5 trang "Thằng Rách Việc", 3 trang "Thằng Mặt L.", 2 trang "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" cùng nhiều trang khác như "Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng", "Admin Tố Giác Hải Phòng", "Thành Phố Buồn"...

Các tài khoản cá nhân được đặt tên cách điệu như "Thắngggg Lợiiii Mớiiii", "Linh Lỏng Lẻo", "Võo Nguyênn Giápp", "Trầnnnn Quốcccc Toảnnnn"... để quản trị hệ thống fanpage. Hoàng còn tham gia điều hành ba nhóm Facebook "Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng", "Báo Chốt Hải Phòng".

Cảnh sát xác định Hoàng trực tiếp sử dụng các trang này để đăng thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận. Việc lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau được cho là nhằm che giấu danh tính người điều hành, phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng đã trở thành mục tiêu của những bài đăng tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật. Các nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động kinh doanh của họ.

Đàm Hải Hoàng bị điều tra về hành vi dùng chiêu trò bốc phốt để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản người khác theo yêu cầu. Những khoản này liên quan việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các chi phí khác, với tổng số tiền bước đầu hơn 100 triệu đồng.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng phát hiện khi điều tra hoạt động lợi dụng Facebook đăng thông tin ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh trên địa bàn, theo chỉ đạo của đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan.