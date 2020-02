"Yêu râu xanh" gạ gẫm, giở trò đồi bại với bạn của con trai

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 17:28 PM (GMT+7)

Sau khi bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại, cháu bé đã trở về nhà trong tình trạng sợ hãi và kể lại sự việc với mẹ.

Lê Đình Thắng tại cơ quan công an.

Ngày 3/2, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thắng (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình) để điều tra về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 8h ngày 15/1, cháu L. (SN 2006, là bạn của con trai Thắng) có qua nhà Thắng chơi.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, con trai của Thắng đi học thêm, còn lại cháu L. ở nhà. Lúc này, Thắng đã nổi dục vọng đen tối và gạ gẫm cháu L. quan hệ tình dục.

Sau khi giở trò đồi bại với nạn nhân, Thắng bảo cháu L. mặc lại quần áo rồi về nhà.

Cháu L. trở về nhà trong tình trạng sợ hãi và kể lại sự việc với mẹ. Gia đình nạn nhân đã đến trình báo cơ quan công an ngay sau đó.

Trong ngày 15/1, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Lê Đình Thắng. Tại cơ quan công an, "yêu râu xanh" này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

