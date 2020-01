"Yêu râu xanh" hiếp dâm thiếu nữ 19 tuổi xong còn gọi bạn đến

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Sau khi thực hiện xong trò đồi bại, Nam tiếp tục đi nhậu và kể lại cho bạn nghe. Đối tượng thứ 2 này cùng Nam trở lại nơi thiếu nữ nằm để hòng toan tính thêm hành vi phạm tội.

Ngày 31/1, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương Nam (19 tuổi, trú huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân của Nam là chị H. (19 tuổi, cùng trú địa phương), là bạn học của đối tượng. Hiện, người này đang được cơ quan chức năng đưa đi giám định pháp y để thu thập chứng cứ.

Nam thực hiện hành vi hiếp dâm bạn học. (Ảnh minh họa).

Trước đó, sau khi tỉnh cơn say, chị H. phát hiện mình bị xâm hại nên đã cùng gia đình gửi đơn tố cáo lên công an. Sự việc xảy ra vào tối 25/1, tức Mồng 1 Tết Canh Tý 2020.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nam Giang và Công an tỉnh Quảng Nam đã rất vất vả trong quá trình xác minh. Bởi lẽ, nạn nhân bị say xỉn, thời điểm bị xâm hại lại không có ai chứng kiến.

Sàng lọc đối tượng nghi vấn, cảnh sát đã đưa Nam vào diện "đặc biệt". Tuy nhiên, Nam rất ngoan cố. Sau thời gian dài đấu tranh kết hợp các chứng cứ thu được, Nam dã phải cúi đầu nhận tội.

Nam khai rằng, tối 25/1, Nam cùng nạn nhân H. và bạn bè nhậu tại nhà của L.X (19 tuổi, trú địa phương). Nhóm này là bạn học cùng ở huyện Nam Giang. Trong quá trình này, H. say xỉn nên vào phòng của X. nằm ngủ.

Phát hiện điều này, Nam đã lẻn vào, đồng thời thực hiện hành vi đồi bại. Xong xuôi, Nam mặc đồ cho nạn nhân rồi đi nhậu tiếp. Tại cuộc nhậu, Nam kể lại "chiến tích" của mình cho X. nghe và rủ X. vào "chung vui".

Hành vi thú tính của 2 đối tượng này may mắn không xảy ra lần 2, khi nạn nhân chợt tỉnh và người nhà cũng tìm đến đưa về.

Hiện, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-yeu-rau-xanh-hiep-dam-thieu-nu-19-tuoi-xong-con-goi-ban-den-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-yeu-rau-xanh-hiep-dam-thieu-nu-19-tuoi-xong-con-goi-ban-den-a464192.html