Đã bắt được nghi phạm giết cô gái trẻ, chôn xác bên bờ suối

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 11:12 AM (GMT+7)

Đêm 27-1 (mùng 3 Tết), Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được Triệu Tòn Kiều, tên khác Triệu Nguyên Châu là đối tượng giết người giấu xác ven bờ suối Nậm Tha, Lào Cai vào chiều 1 Tết.

Công an tỉnh Lào Cai dẫn giải đối tượng Kiều ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 11h ngày 26-1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an huyện Văn Bàn về việc phát hiện một thi thể bị vùi lấp trong cát tại ven bờ suối Nậm Tha, thuộc địa phận thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, có dấu hiệu là vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Trần Khánh Linh, tên khác là Triệu Thị Liều (SN 1996, trú tại thôn Vàng Màu, xã Nậm Tha).

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại khu vực cách hiện trường 70 mét về phía Đông Nam, tổ công tác phát hiện có một số vết trượt đất mới, một số sợi tóc và đoạn cây dây leo cùng loại với đoạn dây quấn quanh cổ nạn nhân. Quá trình khám nghiệm xác định trên thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết bầm tím, xước... Nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học.

Quá trình rà soát, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định đối tượng nghi vấn là Triệu Tòn Kiều còn có tên khác Triệu Nguyên Châu.

Kiều có mối quan hệ quen biết với nạn nhân từ trước (chị gái Kiều nhận bố mẹ của nạn nhân là bố mẹ nuôi), thỉnh thoảng Kiều đến nhà Linh chơi nhưng không có quan hệ tình cảm nam nữ.

Khoảng 9h ngày 25-1 (tức 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), Kiều đi xe mô tô chở Linh đi về phía trung tâm xã Nậm Tha. Khoảng 15h, Kiều đi về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn. Khoảng 6h ngày 26-1, Kiều lấy 19 triệu đồng rồi bỏ đi.

Nhân chứng Đặng Tòn L, là bạn của Kiều cho biết vào đầu buổi chiều ngày 26-1, L gọi điện thoại nói chuyện với Kiều thì được Kiều cho biết chính Kiều đã gây án giết người ở xã Nậm Tha...

Đối tượng Triệu Tòn Kiều tại Cơ quan Công an.

Nhận định đối tượng sẽ xuống Hà Nội, sau đó tìm đường bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành phong tỏa biên giới; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Trong đêm 26-1, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cùng với Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội gồm Công an quận Hoàng Mai, Đống Đa và Ba Đình đã tiến hành rà soát hàng trăm các nhà nghỉ, khách sạn, các bến tàu, bến xe là nơi đối tượng có thể bỏ trốn.

“Việc rà soát, lần theo dấu vết của đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của Kiều. Trong quá trình di chuyển, Kiều thường xuyên thay đổi phương tiện... Trong khi đó vào những ngày đầu Tết đến, Xuân về việc phối hợp, hợp tác với quần chúng nhân dân cũng là một trở ngại bởi ngày đầu xuân ai cũng muốn mang may mắn đến với gia đình chứ không muốn tiếp xúc với lực lượng thi hành công vụ” Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai cho biết.

Sau khi bị bắt giữ, Kiều cho biết đối tượng đã mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng sau đó không đi... Đối tượng tiếp tục di chuyển từ Bến xe Giáp Bát vào khu vực Ba Đình (Hà Nội) lẩn trốn. Quá trình rà soát, khoảng 20h30 ngày 27-1 tức ngày 3 Tết, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt giữ được Kiều.

Quá trình điều tra ban đầu xác định sau khi uống rượu say, Kiều nảy sinh ý định đồi bại với nạn nhân Linh và đã rủ Linh bờ suối ngồi chơi... Khi Kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân Linh nên đã ra tay tước đoạt mạng sống của người phụ nữ đơn thân.

