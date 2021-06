“Yêu râu xanh” dùng kẹo dụ dỗ 2 bé gái 8 tuổi

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 10:55 AM (GMT+7)

Thào Văn Quán đã dùng kẹo và cho tiền để làm chuyện đồi bại với hai bé gái 8 tuổi là hàng xóm ngay cạnh nhà.

Quán đã dụ dỗ hai bé gái 8 tuổi làm “chuyện người lớn”. Ảnh minh họa

Ngày 21/6, ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, Công an xã Nà Hầu đã bàn giao đối tượng Thào Văn Quán (SN 1950, trú tại thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên) cho Công an huyện Văn Yên để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an xã Nà Hầu nhận trình báo của gia đình cháu D. và M. (SN 2013, trú xã Nà Hầu) – là hàng xóm của Quán về việc hai cháu bị đối tượng này xâm hại tình dục nhiều lần. Nhận tin báo, Công an xã Nà Hầu đã lập tức triệu tập Quán đến trụ sở công an để làm việc.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh, Quán khai nhận đầu tháng 6/2021, khi làm cỏ tại bãi ngô gần nhà thì thấy hai cháu D. và M. chơi gần đó. Quán đã nảy sinh ý định giao cấu với hai cháu bé 8 tuổi.

Lúc này, Quán gọi hai cháu đến và nói nếu cho Quán làm “chuyện người lớn” thì sẽ cho tiền. Do còn nhỏ, chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân nên hai cháu bé đã đồng ý.

Tiếp đó, Quán làm “chuyện người lớn” với cháu D. trong khi cháu M. đi bộ ra bờ rào đứng chơi. Sau đó, Quán tiếp tục giở trò đồi bại với cháu M.

Thào Văn Quán cũng khai nhận, đã 2 lần giở trò đồi bại với cháu D. tại đồi thông gần nhà và tại chính nhà của Quán. Mỗi lần dụ dỗ bé gái 8 tuổi, Quán đều cho cháu D. kẹo và dặn dò không được kể với ai.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và đối tượng Thào Văn Quán từ Công an xã Nà Hầu, Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Văn Quán về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguồn: http://danviet.vn/yeu-rau-xanh-dung-keo-du-do-2-be-gai-8-tuoi-50202121610562719.htmNguồn: http://danviet.vn/yeu-rau-xanh-dung-keo-du-do-2-be-gai-8-tuoi-50202121610562719.htm