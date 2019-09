Xuất hiện clip dài gần 30 phút của người em trước lúc truy sát vợ chồng anh trai

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 00:30 AM (GMT+7)

Trước khi dùng súng truy sát vợ chồng anh trai khiến chị dâu tử vong, Nguyễn Văn Có đã tự quay một đoạn clip dài gần 30 phút.

Ảnh cắt từ clip

Ngày 22-9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 30 phút của Nguyễn Văn Có, người dùng súng truy sát vợ chồng anh trai khiến người chị dâu tử vong.

Trong clip, Có trăn trở và tưởng nhớ đến cha mẹ đã mất. Nghi phạm nói rằng mình sẽ không còn sống lâu trên đời nữa và quay lại hết cảnh ngôi nhà cùng tất cả mọi thứ lần cuối.

Trong suốt đoạn clip dài gần 30 phút, Có nhắc lại việc người mẹ đi tu tại Bà Rịa-Vũng Tàu đến khi mất diễn ra như thế nào. Đồng thời, Có cũng "kể tội" người anh trai của mình đã bán đất, bốc hài cốt của mẹ đi nơi khác. Vì việc này mà Có ấm ức và uất hận.

Trước khi kết thúc đoạn clip, Có nói rằng đây là chuyện buồn gia đình của mình và mong bạn bè anh em cho Có một lời khuyên.

Hiện trường vụ án

Như đã đưa tin, vào trưa 19-9, Nguyễn Văn Có thủ một khẩu súng (súng rulo) sang nhà anh trai là Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi; trú ấp Phú Lạc (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) rồi xả súng khiến người chị dâu chết tại chỗ. Ông Thấy bị bắn 1 viên vào chân và một viên sượt cổ bị thương. Sau khi gân án, Có đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 21-9, người dân phát hiện Nguyễn Văn Có đang lẩn trốn tại một khu vườn thuộc ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước) cách hiện trường gây án 15 km nên đã báo công an.

Công an đã huy động lực lượng vây ráp để bắt giữ nghi can. Khi lực lượng công an ép sát vòng vây, Có đã dùng súng bắn vào người tự sát và tử vong.