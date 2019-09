Nợ nần xé nát tình anh em

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Do có mâu thuẫn nợ nần không thể giải quyết, Bùi Xuân Hồng, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xi măng La Hiên (Thái Nguyên), mang theo dao, súng và xăng đến nhà em gái để đòi nợ.

Cuộc đòi nợ ấy đã biến thành một cuộc truy sát đẫm máu để rồi sau đó, Hồng mang danh của một kẻ sát nhân...

Từ mâu thuẫn thành án mạng

Tối 14-9, Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, ở phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo một khẩu súng cac bin có 3 viên đạn, dao và một chai xăng đến nhà em gái ruột là Bùi Thị Hà (60 tuổi, ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để giải quyết mâu thuẫn nợ nần.

Khi tới nơi, ngoài bà Hà, trong nhà còn có ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà). Sau khi lời qua tiếng lại về khoản tiền anh Vương đang nợ Hồng, cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc tức giận, Hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vương, khiến anh này gục xuống. Thấy vậy, bà Hà và ông Thành cùng hai người khác trong gia đình lao vào can ngăn, khống chế.

Trong lúc giằng co, ông Hồng đã dùng dao đâm vợ chồng bà Hà, khiến bà Hà tử vong trên đường đi cấp cứu do vết đâm sâu vào ngực trái. Anh Vương cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên do vết đâm khá nghiêm trọng.

Về phần Bùi Xuân Hồng, sau khi gây án, đối tượng trở về nhà và có ý định tự sát nhưng cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế đối tượng. Được biết, Bùi Xuân Hồng là cử nhân kinh tế, từng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Xi măng đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ tháng 1 năm 2008 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-6-2015.

Hiện trường vụ án.

Cũng liên quan đến vụ án mạng nói trên, khi được hỏi về tình tiết vụ việc, người dân sinh sống tại khu vực tổ 14, phường Chùa Hang vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người cho biết, tại khu vực từ trước đến nay thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cuộc xô xát gây thương tích, nhưng chưa từng xảy ra vụ án mạng nào. Đây là vụ án mạng đầu tiên nhưng cũng kinh hoàng nhất mà họ từng chứng kiến khi người trong cuộc lại là anh em ruột thịt.

Theo bà Hạnh, một trong những người chứng kiến vụ án cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 14-9, khi đang ở nhà, bà thấy người con rể của bà Hà hốt hoảng chạy ra cổng. Bà Hạnh nghĩ chắc do bị mất trộm xe nhưng sau đó lại nghe tiếng hét thất thanh ở trên nhà bà Hà. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà Hạnh cùng một vài người vội chạy sang xem có chuyện gì, thì hốt hoảng khi thấy vợ chồng bà Hà nằm trên vũng máu.

“Khi tôi đến nơi, bà Hà nằm trên vũng máu, chồng bị đâm hở cả nội tạng ra ngoài, còn người con rể bị đâm vào ngực, tay vẫn còn đang ôm chặt để máu khỏi chảy ra. Khi tôi ở đó, bà Hà rên rỉ và bắt đầu có tiếng nấc nghẹn”, bà Hạnh kể.

Cũng là người có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng, bà Ngân (65 tuổi) cho biết, đến bây giờ khi nghĩ lại, bà vẫn cảm thấy rùng mình bởi đối tượng ra tay quá dã man với chính người em gái ruột của mình.

“Bà Hà đang mắc bệnh, lại là phụ nữ, làm sao có sức chống cự và chạy được nên bị đâm thảm thương lắm. Còn chồng và người con rể chắc cố chống cự nên bị nhẹ hơn, được đưa đi cấp cứu”, bà Ngân cho hay.

Đối tượng Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an.

Một số người dân cho biết, nguyên nhân liên quan đến mâu thuẫn nợ nần giữa hai anh em bà Hà cũng được nhiều người đồn đại từ trước.

Nghe nói hằng tháng gia đình chị Thảo (con gái bà Hà, vợ anh Vương) vẫn trả lãi cho ông bác. Mâu thuẫn của hai gia đình bắt nguồn từ khoản nợ đó. Trước đây, ông Hồng từng cầm súng đi tìm anh Vương để đòi nợ, nhưng có người báo nên anh Vương trốn được”, một người dân cho biết.

Còn theo ông Yên (Tổ trưởng dân phố) thì năm 2018, Bùi Xuân Hồng đã từng có lần đến nhà em gái để xiết nợ chiếc ô-tô mà em rể thường lái. Ngoài ra, khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, bà Hà phải nhập viện để điều trị căn bệnh ung thư. Khi em gái nhập viện, Bùi Xuân Hồng còn đến bệnh viện để đòi nợ.

Ông Yên thông tin thêm, thời điểm ông Hồng tấn công cả nhà em gái, con rể thứ 2 cùng một người cháu gái của bà Hà may mắn chạy được ra ngoài nên thoát chết.

“7 giờ sáng 15-9 gia đình đã phát tang và tổ chức tang lễ để tiễn đưa bà Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Còn chồng và con rể bà Hà hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Thật không ngờ chỉ vì nợ nần mà lại xảy ra vụ thảm sát đáng sợ như vậy”, ông Yên sợ hãi nói.

Đã qua cơn nguy kịch

Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, anh Vương đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái.

“Bệnh nhân có một vết ở ngực trái, một vết ở vai trái, bàn tay phải bị thương... kèm theo tình trạng khó thở nhiều. Khi chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân được chẩn đoán tràn khí phổi trái, xẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái. Ngay sau đó bệnh nhân được mổ cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái. Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa”, bác sĩ điều trị cho anh Vương chia sẻ.

Anh Tân (anh họ nạn nhân) cho biết, từ khi xảy ra sự việc, anh là người túc trực liên tục bên cạnh người em mình. Tuy không trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra, nhưng khi nghe người thân có mặt tại hiện trường kể lại câu chuyện, anh vô cùng bức xúc trước hành động của Bùi Xuân Hồng.

“Theo tôi được biết, ý định của ông Hồng là đâm chết chị Thảo và anh Vương. Tuy nhiên trong lúc xảy ra xô xát, ông Hồng đã ra tay với cả 2 vợ chồng bà Hà. Chị Thảo đang mang thai tháng thứ 6. Khi thấy ông Hồng cầm dao đâm con rể, bà Hà đã nhanh tay đẩy chị Thảo vào nhà vệ sinh nên may mắn thoát nạn”, anh Tân nói.

Về phần Bùi Xuân Hồng, theo Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nghi phạm đã có những lời khai ban đầu về nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng nghiêm trọng này.

Bùi Xuân Hồng khai nhận nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do trong hai năm 2016 và 2017, vợ chồng anh Vương, chị Thảo đã vay tiền của Hồng nhiều lần với tổng số tiền 3 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không trả. Còn bà Hà cũng vay của Hồng số tiền 600 triệu đồng, tổng số nợ gia đình bà Hà vay đã lên tới 3,6 tỉ đồng.

Dù đối tượng đã nhiều lần hỏi bà Hà, anh Vương, chị Thảo đề nghị trả số tiền trên, nhưng tất cả đều khất lần và không trả. Sau thời gian dài đòi nợ không được, đối tượng cảm thấy ấm ức và nghĩ là đang bị em gái và các cháu lừa nên đã nảy sinh hành động truy sát dã man như trên.

“Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực lấy lời khai, củng cố thêm hồ sơ, tài liệu vụ án, khi nào có thêm thông tin chúng tôi sẽ cung cấp sau”, Đại tá Đặng Đức Đang cho biết.