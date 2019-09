Vụ em trai dùng súng truy sát gia đình anh ruột: Nghi phạm đã tử vong

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 17:37 PM (GMT+7)

Nghi phạm dùng súng truy sát anh ruột cùng chị dâu được công an phát hiện cách hiện trường gây án hơn 15km.

Tin ngắn Sự kiện:

Nguyễn Văn Có đã tự sát

Chiều 21/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đối tượng Nguyễn Văn Có, nghi phạm dùng súng bắn anh ruột cùng chị dâu đã tự sát.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, nhận tin báo của người dân là Có đang lẩn trốn tại tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước) cách hiện trường gây án hơn 15 km nên lực lượng công an tổ chức vây ráp. Phát hiện có công an, Có dùng súng tự bắn vào người dẫn đến tử vong.

Như đã đưa tin, trưa 19/9, tại tổ 9 (ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú), ông N.V.T. (SN 1949) và vợ là bà B.T.Đ. (SN 1949) đang ngồi trong nhà thì em ruột của ông T. là Có chạy xe tới. Có cầm trên tay khẩu súng bắn loạn xạ khiến bà Đ. tử vong, ông T. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Có nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông T. cho biết, có thể vì nguyên nhân Có không đồng tình việc ông bán đất ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rồi đưa hài cột mẹ về thị xã Bình Long thờ cúng nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn.