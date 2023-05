"Xâm hại" bé gái 14 tuổi đang say rượu ở quán karaoke, 9X bị bắt giam

“Yêu râu xanh” V.Đ.H tại trụ sở công an

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H. (SN 1998, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 2h sáng 19/4, H. phát hiện cháu T. (SN 2009, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đang trong tình trạng say rượu và nằm ngủ tại phòng khách quán karaoke ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai nên nảy sinh ý định đen tối.

Tiếp đó, H. đã dìu cháu T. ra khu vực vườn giáp với phòng khách để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi giở trò đồi bại với vé gái, đối tượng đưa nạn nhân về giường ngủ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/xam-hai-be-gai-14-tuoi-dang-say-ruou-o-quan-karaoke-9x-bi-bat-giam-1469328.ngn