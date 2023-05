12 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong rừng tràm

Ngày 15-5, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử kín và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoài (22 tuổi) ngụ thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Hoài quen biết em NTT (sinh ngày 11-11-2007) với tư cách là bạn bè. Vào khoảng 23 giờ ngày 25-11-2021, T gọi điện nhờ Hoài chạy đến xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân để chở T từ nhà bạn về nhà.

Tuy nhiên, Hoài chở T chạy vào đường đất số 8, thuộc thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải được khoảng 700 mét thì dừng lại. Đây là khu vực rừng tràm, không có nhà cửa, vắng người. Sau khi dừng xe, Hoài khống chế và thực hiện hành vi đồi bại dù T liên tục kêu cứu và van xin.

Địa giới hành chính xã Thắng Hải. Ảnh GOOGLE MAP

Sau khi thực hiện xong hành vi giao cấu trái ý muốn với T, Hoài điều khiển xe mô tô chở T nhà Hoài và đe dọa không được nói với ai. Sau đó, T đã gọi điện thoại cho người quen đến chở về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho người này nghe.

Hôm sau, sợ bị T tố cáo, Hoài đã quay lại địa điểm đã giao cấu với T tìm vỏ bao cao su đã mang khi giao cấu với T đốt bỏ để xóa dấu vết.

Ngày 29-11-2021, T có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Hoài thừa nhận toàn bộ hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với T.

Về phần dân sự, đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu bồi thường cho cháu T số tiền 50 triệu đồng và gia đình Hoài đồng ý khoản bồi thường này, đến nay đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Tính đến ngày bị xâm hại, nạn nhân T chỉ mới 14 năm 14 ngày tuổi. Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 25-11-2021, khi Hoài dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn thì bị hại mới có 14 năm 14 ngày tuổi.

Theo VKSND tỉnh Bình Thuận, hành vi của Hoài đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, vi phạm thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Theo hồ sơ, ngày 20-9-2019, Hoài bị TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 24 tháng tù về tội cướp giật tài sản và chấp hành xong hình phạt chính ngày 5-2-2021.

Tính đến ngày phạm tội nêu trên, Hoài vẫn chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cháu NTT khai nhận trước đó đã nhiều lần quan hệ tình dục với bạn trai là TMB (20 tuổi, trú tại xã Tân Thắng), lần gần nhất là vào ngày 28-11-2021 tại nhà dì của B ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

B cũng thừa nhận có quan hệ tình dục với T nhưng trước khi sinh nhật 18 tuổi của B. Theo lời khai của T, hành vi của TMB có dấu hiệu của tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc thẩm quyền xác minh của Công an huyện Hàm Tân.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển nguồn tin cùng các tài liệu liên quan đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đề nghị tiếp tục xác minh làm rõ.

