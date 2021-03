CSGT nói gì về clip hàng trăm quái xế chặn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây để đua xe?

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hàng trăm "quái xế" chặn đầu ô tô, xe tải, rú ga, phóng bạt mạng trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào rạng sáng 19-3.

Theo đó, sáng 20-3, mạng xã hội xôn xao clip quay lại cảnh hàng trăm "quái xế" tụ tập, gây rối trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Clip do người dân tại một chung cư gần cao tốc ghi lại.

Ô tô, xe tải nối hàng dài trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (Hình ảnh cắt từ clip do người dân quay lại).

Theo nội dung đoạn clip, rất đông xe máy rú ga chặn đầu ô tô, xe tải đang lưu thông khiến tài xế các phương tiện này không thể di chuyển, xếp hàng dài trên đường. Sau đó, nhóm xe máy cùng nhau so kè, phóng bạt mạng trên đường. Tiếng nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người dân sống ở khu vực lân cận phải thức giấc.

Hàng trăm quái xế tụ tập trên đường (Hình ảnh cắt từ clip do người dân quay lại).

Liên quan đến đoạn clip nêu trên, một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, Bộ Công an xác nhận có vụ việc nhiều quái xế gây náo loạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 19-3.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng chạy xe máy, tụ tập thành đoàn, rú ga, di chuyển tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng. Vụ việc có dấu hiệu tổ chức đua xe. Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt đang phối hợp cùng công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định danh tính các đối tượng liên quan.

Đoạn cao tốc trên hiện do Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt chịu trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, ở một số tuyến đường dẫn vào cao tốc do Công an TP Thủ Đức phụ trách.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Thủ Đức cho biết khuya 18-3, các tổ CSGT tuần tra kiểm soát của đơn vị phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) đã phát hiện và giải tán nhiều tốp thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, gây rối trật tự trên đường. Sau đó, tiếp tục báo cáo tới các đơn vị khác để tiếp tục có biện pháp phối hợp ngăn chặn.

Hòng qua mắt lực lượng chức năng, các nhóm thanh thiếu niên này lại phân chia thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhỏ từ 2-3 xe) di chuyển từ các đường nhánh lên cao tốc. Sau đó đã xảy ra vụ việc như clip ghi lại.

