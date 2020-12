Hành trình vây bắt 2 kẻ vượt ngục ở Tây Ninh

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi vượt ngục, hai phạm nhân trộm quần áo, xe đạp của người dân và bị cảnh sát 113 theo dõi khi đang đi trên đường.

Ngày 16-12, Đại tá Trần Văn Buộc, giám thị trại giam Cây Cầy (thuộc Bộ Công an, tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), cho biết vẫn đang lấy lời khai hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994) và Bùi Nguyễn Thiện Thuận (sinh năm 1982) để làm rõ hành vi bỏ trốn của hai phạm nhân này.

Tung lực lượng “rào” biên giới

Theo Đại tá Buộc, hai phạm nhân Lộc và Thuận bị giam giữ trong cùng một buồng giam. Đêm 13 rạng sáng 14-12, cả hai đã cưa khung sắt cửa sổ buồng giam để trốn ra ngoài.

Sau khi trốn được ra bên ngoài, cả hai lẻn qua các chốt gác rồi trèo qua hàng rào cao 4,5 m vượt ngục.

Ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn, lãnh đạo trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã đối với hai phạm nhân này. Đây là hai phạm nhân nguy hiểm, Lộc đang thụ án tù chung thân về tội giết người. Còn Thuận đang thụ án 27 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

“Chúng tôi đã ra quyết định truy nã, thông báo với công an toàn tỉnh Tây Ninh và các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân hỗ trợ bắt giữ hai phạm nhân này” - Đại tá Buộc cho biết.

Ảnh phạm nhân trốn trại lúc bị bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Cũng theo Đại tá Buộc, trại giam Cây Cầy chỉ cách biên giới Campuchia hơn 10 km. Khả năng hai phạm nhân bỏ trốn qua biên giới là rất cao nên đơn vị cũng tung nhiều lực lượng truy tìm dọc đường biên và những nơi nghi ngờ hai phạm nhân có thể lẩn trốn, không để phạm nhân tẩu thoát qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh Tây Ninh cũng tăng cường lực lượng tuần tra ngày đêm để truy tìm hai phạm nhân bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận thông báo truy nã của trại giam Cây Cầy, giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và địa phương phối hợp với phía trại giam truy tìm gắt gao hai phạm nhân nguy hiểm này. Lực lượng công an cơ sở tăng cường rà soát, kiểm tra những nơi mà hai bị can có thể lẩn trốn hoặc tẩu thoát…

Bị bắt khi đang bỏ trốn bằng xe đạp

Theo chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ và các địa phương đã tăng cường lực lượng tuần tra, truy tìm.

Đến khoảng 7 giờ 30 sáng 16-12, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện hai người đi trên một chiếc xe đạp có nhân dạng giống hai phạm nhân bỏ trốn nên theo dõi.

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực cổng sau núi Bà Đen (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), lực lượng công an đã bao vây, nhanh chóng khống chế và bắt giữ, không để cho cả hai có cơ hội tẩu thoát.

Theo một cán bộ trực tiếp bắt giữ, cả hai đang chở nhau trên một chiếc xe đạp lấy trộm của người dân. Sau khi tẩu thoát khỏi trại giam, hai phạm nhân đã lấy trộm đồ của người dân để mặc nhằm tránh bị phát hiện.

Khi bị bắt, trên xe đạp của hai phạm nhân có một túi xách bên trong có một con dao, kìm và một số đồ vật khác. Địa điểm bắt được hai phạm nhân này cách trại giam Cây Cầy khoảng 30 km.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hai phạm nhân này tội trốn khỏi nơi giam giữ và xem xét hành vi trộm cắp của họ.

Hai phạm nhân nguy hiểm - Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân vào tháng 4-2017. Hồ sơ thể hiện Lộc thuê phòng trọ tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh để chung sống như vợ chồng với chị L. (cùng tuổi, quê Tiền Giang). Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Lộc cãi nhau và dùng dao đâm chị L. Anh N. vào can ngăn thì bị Lộc đâm chết. - Bùi Nguyễn Thiện Thuận trước khi bị kết án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản trước đó. Cụ thể, tháng 11-2005, Thuận ra tù và thực hiện hàng loạt vụ trộm, trong đó có vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp và dùng dao tấn công chủ nhà khi bị phát hiện. Tháng 3-2008, Thuận bị phạt 27 năm tù các tội trộm cắp, cướp và giết người.

