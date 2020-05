Vụ Tuấn "khỉ": Đề nghị truy tố 18 bị can

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 09:40 AM (GMT+7)

Hành vi cấu thành ba tội danh nhưng do đã bị bắn hạ trong quá trình truy bắt nên Tuấn "khỉ" được đình chỉ điều tra.

Chiều 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") gây xôn xao dư luận hồi Tết Nguyên đán 2020 sang VKSND cùng cấp.

Hành vi của 18 người liên quan đến vụ án này được công an hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về nhiều tội danh trong bản kết luận điều tra dài gần 30 trang.

Đề nghị truy tố nhiều tội danh

Theo kết luận điều tra, Lê Quốc Tuấn (SN 1987) do có mâu thuẫn trong việc đánh bạc đã dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người và cướp 3 xe cùng số tiền hơn 802 triệu đồng.

Hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, trong quá trình lẩn trốn Tuấn phát hiện lực lượng chức năng truy bắt, dùng súng chống trả lại nên bị bắn hạ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can này về các tội danh trên.

Bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, SN 1987) là người trực tiếp sang Campuchia mua nhiều súng các loại cùng một túi đạn, lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Tâm đã đưa cho Tuấn một khẩu súng AK sử dụng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Củ Chi. Sau khi gây án, Tuấn đã đưa số tiền 802 triệu đồng cướp tại sòng bạc cho Tâm và Tâm cùng đồng bọn bàn bạc cất giữ tiền. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Tâm về hai tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Những người này biết rõ số tiền hơn 802 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp nhưng vẫn đồng ý phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cất giữ số tiền.

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Các bị can này biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu, ném phi tang súng và đạn là vi phạm pháp luật.

Chi tiết quá trình gây án, lẩn trốn

Kết luận điều tra thể hiện chiều 29-1, Tuấn “khỉ” đến đánh bài tại sới bạc thuộc khu vực vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong quá trình đánh bạc, Tuấn thua sạch hết tiền nên gọi điện thoại cho một người em bà con kêu qua nhà mẹ ruột cùng ấp lấy 100 triệu đồng mang đến ngay.

Cũng lúc này, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với hai người tại sới bạc nên lấy xe máy chạy về nhà gần đó. Tuấn lấy một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn quay trở lại sòng bạc. Tại đây, Tuấn dùng súng bắn vào những người tham gia đánh bạc làm 4 người chết và 3 người bị thương. Sau đó, Tuấn cướp chiếc Honda SH cùng số tiền 802 triệu đồng của 2 nạn nhân, rời khỏi hiện trường, đến nhà Tâm (Tý bà Dòm) đưa túi xách chứa tiền kêu đưa cho vợ rồi chạy đi.

Trên đường đi, Tuấn khống chế người đi đường, cướp 2 xe máy. Khi chạy đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tuấn ném một chiếc xe máy xuống rạch Láng The, ấp Cây Trâm rồi lẩn trốn.

Khuya 30-1, Tuấn cầm khẩu súng đi từ trong bụi cây ven đường ra chặn ô tô, bắn gây vỡ kính và bị thương người ngồi trong xe. Nạn nhân trên xe nhanh trí điều khiển xe bỏ chạy. Ngay sau đó, Tuấn lại dùng súng AK bắn chết một người đi đường, cướp xe máy tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Sau đó, Tuấn ném xe xuống kênh rồi bơi sang nhà của Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Khang là em họ hàng. Để tránh cơ quan công an phát hiện tung tích, cả ba bàn bạc cùng tìm cách che giấu tung tích của Tuấn.

Đến ngày 9-2, Thanh liên lạc với Ngọc nhờ chở Tuấn bằng taxi đi Vũng Tàu nhưng chưa thực hiện được…. Tối 13, rạng sáng 14-2, Tuấn đã dùng súng AK chống trả lực lượng truy bắt nên bị bắn hạ tại nhà của Võ Thành Tâm. Về số tiền Tuấn cướp, các bị can ban đầu đem đi Tây Ninh, Tiền Giang để giấu nhưng sau này đã chủ động giao nộp cho công an.

5 người che giấu Tuấn “khỉ” là ai? CQĐT đề nghị truy tố Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân về tội che giấu tội phạm và Đặng Trung Ngọc về tội không tố giác tội phạm. Theo kết luận điều tra, đây là những bị can biết rõ hành vi phạm tội của Tuấn “khỉ” cũng như việc công an ra quyết định truy nã nhưng vẫn che giấu, tìm cách giúp đỡ Tuấn trong thời gian lẩn trốn.

