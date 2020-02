Người gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” nói ra đầu thú không phải là Tuấn “khỉ”

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 21:57 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương xác định người gọi cho anh Hải “hiệp sĩ” không phải là đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Bắn chết người ở Củ Chi Sự kiện:

Ngày 2/2, Công an Bình Dương có tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Thanh Hải (thường gọi là "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải, sống trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một) trình báo có nhận được điện thoại từ một đối tượng mà theo anh Hải là đối tượng Lê Quốc Tuấn (đối tượng nổ súng làm 5 người chết) nhờ dẫn ra đầu thú.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định người gọi cho anh Hải không phải là Lê Quốc Tuấn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an phát tờ rơi thông tin về Tuấn khỉ đến người dân biết, cảnh giác

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhất là công an các huyện, thị, thành phố giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và tổ chức truy bắt kịp thời đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”) sinh ngày 2-11-1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, truy nã về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng một đối tượng khác mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi bắn 4 người tử vong tại chỗ và một 1 người khác bị thương nặng.

Sau đó, trên đường tẩu thoát, Tuấn tiếp tục gây án cướp tài sản là xe mô tô của người dân và bị nghi ngờ tiếp tục nổ súng sát hại một người khác đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn xã Phú Hòa Đông, Củ Chi.

Xác định đối tượng gây án hết sức manh động, nguy hiểm, có mang theo vũ khí quân dụng, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo công an các địa phương cùng phối hợp vào cuộc truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để đối tượng tiếp tục gây ra thiệt hại cho người dân.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nguoi-goi-dien-thoai-cho-hiep-si-noi-ra-dau-thu-khong-phai-la...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nguoi-goi-dien-thoai-cho-hiep-si-noi-ra-dau-thu-khong-phai-la-tuan-khi-1054991.html