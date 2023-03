Vụ Quân 'xa lộ': Lập luận của VKS khi đề nghị 2 án chung thân

Một bị can đang bị truy nã Sau khi gây án, Lý Văn Tư đã bỏ trốn và bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã. Đến ngày 24-12-2021, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, biên phòng Tây Ninh phối hợp cùng cảnh sát Campuchia tiến hành bắt Tư khi đang lẩn trốn tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Liền sau đó, Tư được dẫn giải về Việt Nam để phục vụ điều tra. Ngoài ra, tham gia vào nhóm truy sát Quân còn có Nguyễn Thanh Tiền (Tý “chợ”) đã bỏ trốn nên ngày 18-12-2020 và ngày 26-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Tiền, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.