Ai chỉ đạo truy sát Quân "xa lộ"?

Nguyên nhân khiến Quân "xa lộ" bị sát hại

Theo lịch xét xử mới nhất của TAND TPHCM, vụ án Quân "xa lộ" bị sát hại sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 21 đến 28-3-2023. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên. Các bị cáo Võ Thùy Linh, Hồ Thanh Phương, Nguyễn Tiến Minh Tài, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Thành Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến, Hồ Thành Đạt, Lê Võ Thành Phương và Lý Văn Tư bị truy tố về tội giết người; Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ một tranh chấp dân sự. Vợ chồng Nguyễn Anh Trung - bà Trần Ngọc Thủy là chủ sở hữu căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Thành, Q1). Do cần tiền kinh doanh, nhưng không còn hạn mức để vay tiền tại ngân hàng nên Trung nhờ bà Trần Thị Mỹ (mẹ ruột) vay giùm. Tuy nhiên, việc vay tiền không thành công, bà Mỹ dẫn Trung đến gặp Lê Thị Tuyết (SN 1976, ngụ Q.Tân Phú) nhờ hỏi vay tiền. Sau khi tìm hiểu, Tuyết đồng ý giúp, nhưng với điều kiện Trung phải làm hợp đồng bán căn nhà trên cho Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết), để Tuyết lấy lý do mua nhà rồi vay tiền ngân hàng.

Ngày 13-11-2017, bà Thủy ký hợp đồng (hợp đồng viết tay, không qua công chứng) bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Thành) cho Lê Công Tuấn Anh, với giá 100 tỷ đồng. Sau đó, Tuyết chỉ đạo nhân viên trong Công ty Nông sản Quốc Tế làm thủ tục, giấy tờ thế chấp căn nhà trên cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Phú để vay 67 tỷ đồng. Sau đó, Tuyết chuyển cho Trung 35 tỷ đồng, còn 32 tỷ đồng thì giữ lại.

Biết số tiền vay ngân hàng lớn hơn số tiền Tuyết chuyển cho mình, Trung nhiều lần yêu cầu Tuyết chuyển tiếp 32 tỷ đồng còn lại, nhưng Tuyết hứa hẹn mà không thực hiện nên xảy ra mâu thuẫn. Trung đăng tin trên trang Facebook cá nhân và tài khoản Zalo về việc Tuyết cấu kết với ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình.

Các bị cáo tham gia vụ sát hại Mai Văn Quân

Do muốn giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà trên nên ngày 26-10-2019, Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ H.Hóc Môn; là người quen của Tuyết) đi cùng với Lý Văn Tư (SN 1978; nhân viên của Tuyết) liên hệ Trung để giải quyết việc tranh chấp.

Ngày 04-11-2019, Linh đi đến công ty của Tuyết tại số 8 Trường Sơn (P2Q.Tân Bình) để gặp Tuyết. Tuyết gọi Tư đi cùng Linh để giải quyết tranh chấp căn nhà trên. Linh hẹn Tư và Nguyễn Tiến Minh Tài (tự Tài "gỗ", SN 1982, ngụ TP.Thủ Đức) gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hoàng Diệu (TP.Thủ Đức) để nói chuyện. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Linh đến nhà Trung để nói chuyện tranh chấp căn nhà. Tại đây, Linh yêu cầu Trung gỡ các bài viết và hình ảnh nói xấu Tuyết trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Zalo. Trung không đồng ý, đuổi Linh về. Một lúc sau, Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ") đến nhà Trung chơi, được Trung kể lại toàn bộ sự việc.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Trung và Quân "xa lộ" đến quán S. (số 1 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức) ăn uống với một số người là nhân viên trong công ty thì giáp mặt nhóm Linh, Tư, Tài và Hồ Thanh Phương (SN 1986, ngụ TP.Thủ Đức). Đến khoảng 23 giờ, Trung ra về, thấy ôtô của Linh đậu trước quán nên gọi điện báo cho Quân "xa lộ" biết. Nghe xong, Quân "xa lộ" điều khiển xe máy quay lại quán, cầm thanh sắt đập phá ôtô của Linh. Thấy vậy, Linh và Tư lên xe, bỏ đi. Trên đường, cả hai nhắn tin, gọi điện cho Quân "xa lộ", đồng thời thách thức, hẹn gặp nhau tại số 28 Khổng Tử (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức cũ) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, tại quán S., Hồ Thanh Phương và Tài đã thấy Quân "xa lộ" đập phá ôtô của Linh. Tài bảo Hồ Thanh Phương gọi điện rủ thêm người đến. Sau khi hẹn gặp ở ngã tư Bình Thái, Hồ Thanh Phương gọi điện cho Vương Vũ Hoàng (SN 1990), Hoàng rủ Hồ Thành Đạt (SN 1988), Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1990) đi cùng. Gặp nhau tại ngã tư Bình Thái, Tư gọi điện cho Tuyết, nhưng không được nên gọi cho Phạm Nhật Nam (SN 1997; con của Tuyết), kể lại việc Linh mâu thuẫn và chuẩn bị đánh nhau. Nam trả lời: "Mẹ kêu sao thì làm vậy, có gì quất luôn đi, có gì để mẹ "chạy" lo cho".

Võ Thùy Linh tại phiên tòa trước đây

Hồ Thanh Phương

Nhận được tín hiệu từ Nam, Linh xuống xe, triển khai với nhóm đồng phạm: "Tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết. Quân "khùng" (biệt danh khác của Quân "xa lộ" - PV) đang ở số 28 Khổng Tử". Tư bồi thêm: "Nếu có chết người cũng không có chuyện gì, có gì bả (tức Tuyết - PV) lo hết". Tài bảo Hoàng chuẩn bị hung khí, Thạch gọi điện cho Nguyễn Thanh Tiền bảo gọi thêm người và chuẩn bị hung khí. Chưa đầy 60 phút sau, Tiền đã rủ một số đối tượng khác như: Hiếu, Quốc, Bò, Tin, Út "lé” và Hiệp (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, cả nhóm tập họp tại ngã tư Bình Thái để cùng đến số 28 Khổng Tử tìm Quân "xa lộ" thì Lê Võ Thành Phương (tức Phượng Lê, SN 1997) chạy xe máy ngang qua. Thấy Hoàng và cả nhóm cầm hung khí, Lê Võ Thành Phương biết là sắp đi đánh nhau nên tháp tùng theo. Khi cả nhóm đến nơi, thấy Quân "xa lộ" đứng trước quán, cầm thanh sắt dài khoảng 60cm, Hồ Thanh Phương cầm dao tự chế dài khoảng 80cm xông vào chém trúng Quân "xa lộ". Quân "xa lộ" cầm thanh sắt chống trả và chạy xuống hầm để xe của quán, nhưng tiếp tục bị Lê Võ Thành Phương cùng Hoàng, Đạt, Giàu, Tiến, Khải, Nguyễn Hoàng Quân, Thạch... truy sát.

Lúc này, Minh Tài điều khiển xe máy đến, bảo cả nhóm rút lui, còn Duy cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đậu xe máy phía ngoài đường, chờ chở đồng bọn tẩu thoát. Trên đường đi, cả nhóm vứt bỏ hung khí nên cơ quan điều tra không thu hồi được. Riêng Mai Văn Quân, sau khi bị chém đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 07-11-2019 thì tử vong.

Cuộc chạy trốn bất thành

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tập trung tại ngã tư MK-Thủ Đức rồi được Linh cho xe chở đi Vũng Tàu "lánh nạn". Riêng Nguyễn Hoàng Quân và Đặng Quốc Duy không đi theo mà về nhà ngủ. Đến sáng 05-11-2019, Linh dẫn cả nhóm đi ăn uống, mua sắm quần áo rồi ra TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Khi đến TP.Phan Thiết, Tư mượn của Linh 60 triệu đồng, đưa cho nhóm Hồ Thanh Phương, Minh Tài, Vũ Hoàng, Ngọc Thạch, Giàu, Khải để tiếp tục bỏ trốn; còn Lê Minh Tiến, Hồ Thành Đạt, Lê Võ Thành Phương, Lý Văn Tư và Võ Thùy Linh quay trở lại TPHCM.

Hiện trường vụ án mạng (cắt từ camera)

Biết chuyện Quân "xa lộ" chết, ngày 07-11-2019, Tuyết gọi điện cho Tư để báo tin rồi bảo Tư bỏ trốn để Tuyết lo. Trong thời gian Tư bỏ trốn, Tuyết, Nam và Vũ nhiều lần cung cấp tiền để nhóm này làm chi phí sinh hoạt.

Ngày 15-11-2019, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án giết người, đến ngày 12-01-2022 thì ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự che giấu tội phạm. Biết không thể trốn mãi, ngày 09-11-2019, Lê Minh Tiến, Nguyễn Duy Khải, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Phan Thành Giàu, Nguyễn Ngọc Thạch và Đặng Quốc Duy đến Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đầu thú. Từ ngày 09-11-2019 đến ngày 20-02-2020, qua điều tra, Công an TPHCM đã bắt giữ Linh, Tài, Nguyễn Hoàng Quân và Đạt. Ngày 24-12-2021, cơ quan điều tra bắt giữ Lý Văn Tư theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Phương, Hoàng, Thạch, Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Khải, Duy, Tiến, Lê Võ Thành Phương, Tư và Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Linh khai nhận: Linh có đến nhà Trung để giải quyết tranh chấp về việc mua bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, sau đó được Tư giới thiệu gặp Tài. Tài giới thiệu gặp Hồ Thanh Phương. Việc xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau là do Tư và Quân "xa lộ" nhắn tin thách thức nhau nên Tư, Tài và Hồ Thanh Phương gọi người đến đánh. Bản thân Linh có gặp nhóm Tài ở ngã tư Bình Thái, sau đó chở cả nhóm đi Vũng Tàu và Bình Thuận là do Tư bảo chở đi.

Còn Tài khai được Tư giới thiệu gặp Linh để nhờ nói chuyện, yêu cầu Trung gỡ các bài đăng trên mạng nói xấu Tuyết nên Tài gọi điện cho Hồ Thanh Phương tới nói chuyện. Khi xảy ra mâu thuẫn với Quân "xa lộ", Hồ Thanh Phương tự gọi điện rủ đồng phạm tập hợp ở ngã tư Bình Thái. Tài có đến ngã tư Bình Thái thì thấy một nhóm người tụ tập, mang theo hung khí. Sau khi xảy ra vụ truy sát Quân "xa lộ", Tài cùng cả nhóm đi Vũng Tàu và Bình Thuận. Còn Tuyết khai không liên quan đến việc mua bán, thế chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, không thừa nhận hành vi cung cấp tiền cho Tư. Lê Tuấn Vũ khai số tiền đưa cho Tư là tiền của Vũ cho Tư mượn, chứ không phải tiền của Tuyết đưa.

Ngày 05-01-2022, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM bắt giữ Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ; đến ngày 22-9-2022 thì bắt thêm Lê Thị Tuyết. Hành vi của các đối tượng Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết đã phạm vào tội che giấu tội phạm.

