Những tài xế 0 đồng đem nước sạch đến vùng hạn mặn

Thời gian qua, các địa phương của tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề từ hạn mặn. Hiện nay, trời không mưa, kênh rạch bị nhiễm mặn, bồn chứa nước đã cạn khiến cuộc sống của người dân lao đao.

Chính quyền địa phương đã tìm phương án giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng của người dân. Việc xoay xở tìm nguồn nước ngọt, nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày rất vất vả.

Những chiếc xe tải chở nước chuẩn bị lên đường phục vụ vùng hạn, mặn. Ảnh: HD

Đầu tháng 4, nhóm anh em bạn hữu đường xa cùng những tài xế 0 đồng đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình mang nước ngọt đến vùng hạn, mặn để hỗ trợ người dân đang thiếu nước sinh hoạt.

Những tài xế “0 đồng”

Theo anh Nguyễn Duy Khương, (41 tuổi, trưởng nhóm bạn hữu đường xa TP Tân An), thông qua các thông tin báo chí, mạng xã hội nhóm bạn hữu đường xa TP Tân An và huyện Châu Thành (Long An) biết được người dân Long An và tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đang thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhóm đã tập hợp được hơn 30 thành viên với 10 xe tải (mỗi xe chở từ 3 đến 10 khối nước) để chở nước miễn phí về với bà con vùng hạn, mặn.

Những tài xế 0 đồng cùng mạnh thường quân tham gia hỗ trợ nước ở vùng hạn mặn. Ảnh: HD

“Chuyến xe đầu tiên của nhóm bắt đầu ngày 2-4 cho đến nay, kinh phí ban đầu do anh em tài xế tự bỏ tiền túi ra để mua nước đỗ dầu. Về sau, các mạnh thường quân thấy anh, em vất vã đã hỗ trợ tiền dầu và thêm một phần kinh phí để tiếp nước bà con. Nhóm đặc biệt không kêu gọi vận động hỗ trợ kinh phí, tất cả anh em tài xế với tinh thần thiện nguyện giúp người dân có nguồn nước sử dụng là chính” - anh Khương nói.

25 chiếc xe tải chở nước sạch về hỗ trợ người dân Gò Công (Tiền Giang). Ảnh: HD

Hơn 20 ngày qua, mỗi ngày trung bình từ 15 đến 30 xe tải lớn nhỏ, những tài xế 0 đồng này đã chở hơn 2 triệu 500 lít nước sạch sinh hoạt về với bà con vùng hạn mặn.

Bên cạnh những tài xế là các thanh niên, đàn ông trai tráng, còn có một nữ tài xế dễ mến luôn sát cánh trên hành trình chở nước sạch đến bà con.

Nữ tài xế duy nhất tham gia cùng những tài xế 0 đồng đi hỗ trợ nước miễn phí. Ảnh: HD

Chị Huỳnh Bội Ngọc được người dân đem cơm đến để ăn chống đói tại điểm phát nước miễn phí. Ảnh: HD

Chị Huỳnh Bội Ngọc (27 tuổi, TP. Tân An) cho biết : “Tôi là thành viên của anh em bạn hữu đường xa TP. Tân An, tôi thấy những anh nam tài xế đi được thì mình đi được nên tôi tham gia. Lái xe chở nước thì khó khăn với tôi là lượng nước nhiều tay lái mình phải vững chắc, vào những đường nhỏ mình cẩn trọng. Công việc này rất vui vì phần nào giúp ít cho bà con vùng hạn, mặn có nước”.

Công việc hỗ trợ nước được những tài xế 0 đồng bắt đầu từ 8h sáng đi lấy nước sạch. Ảnh: HD

Ghi nhận của phóng viên ngày 22-4, nhóm tài xế trên những chiếc xe tải chở nước 0 đồng đã sắp xếp công việc mưu sinh hằng ngày của mình để tham gia chở nước sạch. Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc lúc 8 giờ tối từ việc lấy nước, bơm nước và vận chuyển gần 100 km trên quảng đường dài từ TP. Tân An đến Gò Công Đông, rồi quay về Cần Đước, Cần Giuộc.

Những tài xế 0 đồng kết thúc công việc có lúc gần 22 giờ nhưng vẫn vui tươi vì được hỗ trợ người dân hạn mặn. Ảnh: HD

Công việc liên tục có lúc các anh phải nhịn đói hoặc lót dạ bằng ly mì tôm nhưng với các anh việc làm thiết thực của mình cần lan tỏa để mọi người cùng tham gia giúp người dân vùng hạn mặn có nước sinh hoạt.

Chị Phan Thị Gấm (44 tuổi, Thị xã Gò Công ) chia sẻ: “Tôi thấy mấy anh tài xế rất nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ giúp bà con. Chúng tôi rất biết ơn các anh, đã không ngại đường xa, khó khăn thu xếp để vận chuyện nước sạch cho người dân Gò Công quê tôi, hy vọng sẽ sớm có mưa để các anh cũng đỡ vất vả”.

Những yêu thương trong mùa hạn mặn

Những ngày này, khu vực các điểm tập kết hỗ trợ nước 0 đồng tại các huyện Cần Giuộc, Cần Đước (Long An), Gò Công Đông (Tiền Giang), Ba Tri, Bình Đại ( Bến Tre), không khí náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, người dân địa phương tấp nập mang can nhựa đến lấy nước ngọt từ xe bồn do các nhà hảo tâm mang về. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi vì có nguồn nước ngọt sử dụng mà không tốn tiền mua.

Ông Nguyễn Văn Hùng (áo trắng) hỗ trợ đem ống nước để bơm trữ nước cho người dân. Ảnh: HD

Theo Ông Nguyễn Văn Hùng (trưởng ấp 4, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Long An), khi biết có đoàn xe hỗ trợ nước miễn phí đến, ông đã thông báo cho người dân trong ấp, tập trung lại khu vực tập kết nước của những xe tải chở nước miễn phí để bà con mang nước về sử dụng, người dùng xe máy, người đẩy xe rùa chở theo những can nhựa chứa đến địa điểm cung cấp nước.

Người dân phải mang thùng, can đến các xe tải chở nước để lấy nước về sử dụng. Ảnh: HD

“Nói chung cuộc sống bà con ở đây thì 6 tháng mặn, 6 tháng ngọt, đời sống ở đây chủ yếu dựa vào nước mưa nhưng mà thời tiết năm nay nắng kéo dài quá nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn nước sạch. Được sự hỗ trợ của anh em tài xế đem nước miễn phí đến cho bà con thế này thật sự rất vui mừng. Các anh em tài xế rất tận tình, cầm ống kéo từng giọt nước cho từng hộ dân để có nước sinh hoạt” - ông Hùng nói.

Người dân vùng hạn mặn khi được hỗ trợ nước miễn phí. Ảnh: HD

Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (xã Phước Tuy) gần một tháng nay thiếu nước trầm trọng, khi có chuyến xe chở những giọt nước nghĩa tình của anh em bạn hữu đường xa chở nước đến bà rất vui mừng.

"Chúng tôi mừng lắm, vì có nước xài, có nước nấu cơm, có nước uống. Cả tháng nay không có nước rồi, nước giếng mặn chát không xài được, thiếu nước sinh hoạt bất tiện đủ điều, nay có nước ngọt về lại được phát miễn phí thì phấn khởi lắm. Bà con ở đây ai cũng háo hức rủ nhau đi lấy nước" - bà Cúc vui vẻ nói.

Bà Thủy (ngồi trên xe) hỗ trợ bơm nước xuống can giúp người dân. Ảnh:HD

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (55 tuổi, phường 1, TP. Tân An, Long An) không ngại khó khăn tham gia cùng với đoàn xe tình nguyện, đã theo đoàn xe 25 chiếc xe tải ngày 22-4 để đi từ TP Tân An lấy nước, rồi hỗ trợ nước cho người dân vùng hạn mặn ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

"Nghe người dân vùng hạn mặn thiếu nước, tôi sắp xếp việc gia đình rồi lên xe cùng với mấy em, mấy cháu tham gia đi hỗ trợ. Công việc đi xa, hơi cực nhưng được cái vui, giúp đỡ cho bà con mình khó khăn mình càng cảm thấy vui hơn " - bà Thủy nói.

Những tài xế 0 đồng sẽ còn tiếp tục cuộc hành trình hỗ trợ người dân vùng hạn mặn đến khi mùa mưa đến. Ảnh:HD

Gần một tháng qua, bất kể ngày đêm, cứ thay phiên các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre nơi nào đang thiếu nước, cần có nước sinh hoạt thì những tài xế 0 đồng này sẽ đi.

Mỗi ngày, sau khi sắp xếp công việc mưu sinh, gia đình xong, những tài xế của nhóm bạn hữu đường xa lại bắt đầu hành trình mang yêu thương tiếp thêm sức mạnh để mọi người cùng vượt qua khó khăn mùa hạn, mặn.

