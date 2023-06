Vụ nổ súng loạn xạ ở Bình Chánh: Mâu thuẫn mua bán nhà đất

Ngày 6-6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ nhóm thanh niên nổ súng vào khu vực dân cư trên địa bàn. Công an cũng truy bắt những người liên quan đến vụ việc để phục vụ điều tra, xử lý.

Người dân hoảng hốt vì tiếng súng nổ

Hình ảnh hai thanh niên cầm súng bắn loạn xạ vào bên trong con hẻm. Ảnh cắt từ clip

Ghi nhận, khu vực xảy ra vụ nổ súng là con hẻm trên đường Trần Văn Giàu (ấp 5, xã Phạm Văn Hai). Trong hẻm có nhiều nhà dân, dãy phòng trọ.

Sau hơn một tháng, người dân khu vực vẫn còn bàng hoàng, bức xúc về vụ việc nhóm thanh niên lạ mặt vô cớ nổ súng, đe dọa khiến họ bất an.

Vật giống lựu đạn người dân phát hiện gần hiện trường là lựu đạn huấn luyện, không có khả năng sát thương. Ảnh: NDCC

Bà ĐTP (62 tuổi, người sinh sống ở con hẻm) cho biết hôm xảy ra vụ việc chừng 21 giờ tối. “Tôi ở trong nhà nghe nhiều tiếng súng nổ liên tiếp nên mở cửa kiểm tra thì thấy một nhóm người la hét, cầm theo hung khí, súng” – bà P kể.

Một số người dân đánh liều chạy ra xem chuyện gì thì thấy chừng 10 thanh niên mang theo hung khí. Một số người la hét, kêu “chạy đi anh Bình ơi” rồi cùng tẩu thoát.

Một vết đạn bắn trúng tôn gây ra vết móp ở con hẻm. Ảnh: HT

Người dân cho biết họ thấy tôn ở con hẻm bị bắn móp, nhiều vỏ đạn bằng kim loại rơi rớt ở hiện trường cùng một vật giống quả lựu đạn đã rút chốt nhưng không phát nổ ở bãi cỏ gần đó.

Bà P cho biết, chứng kiến những thanh niên hung hãn này, người dân khu vực hốt hoảng hô hoán nhau đóng cửa vì sợ ảnh hưởng tính mạng. May mắn không ai bị thương sau vụ việc.

Thách thức cơ quan chức năng, tới nổ súng lần hai

Còn ông LVH (60 tuổi) cho hay tối hôm xảy ra vụ việc, khi chạy xe ba gác về khu trọ ở con hẻm thì phát hiện nhóm người tụ tập. Sau đó là tiếng súng vang lên.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh. Ảnh: HT

“Lúc tôi chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng súng nổ đùng đùng bên ngoài nên hé cửa nhìn rồi đóng lại ngay vì sợ. Trong sân, mấy đứa trẻ con cũng la hét, bỏ chạy vào nhà” – ông H nói và cho biết công an sau đó khám nghiệm hiện trường, thu giữ khoảng 10 vỏ đạn ở cổng.

Người dân cho biết, con hẻm có hàng chục người sinh sống, đều là công nhân, người lao động chân tay và không có nợ nần hay mâu thuẫn gì với ai. Sau khi nhóm lạ mặt nổ súng thì hai ngày sau, một số người tới đe dọa, thách thức cơ quan chức năng xử lý và tiếp tục nổ súng lần hai. “Chúng tôi chỉ có thể tháo chạy và hô hoán cướp, cướp” – chị NTT (39 tuổi) nói.

Người dân sau đó đã gửi đơn cầu cứu lên Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng. Công an huyện Bình Chánh sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định, mời làm việc với một số người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong mua bán nhà đất.

Như đã đưa tin, khuya 19-4, hơn chục thanh niên chở nhau trên xe máy, cầm hung khí chạy vào con hẻm trên đường Trần Văn Giàu, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có hai người trong số này cầm theo súng, bắn liên tục vào bên trong.

Nguồn: https://plo.vn/vu-no-sung-loan-xa-o-binh-chanh-mau-thuan-mua-ban-nha-dat-post736621.htmlNguồn: https://plo.vn/vu-no-sung-loan-xa-o-binh-chanh-mau-thuan-mua-ban-nha-dat-post736621.html