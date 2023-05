Bắt nghi phạm nổ súng bắn chủ quán Sharkpub ở Thái Nguyên

Ngày 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Anh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Kè, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/5, anh N.V.D (SN 1984, trú phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) có xảy ra xô xát với chị L.P.T (SN 1989, trú TP Thái Nguyên). Sau khi bị đánh, chị T. gọi điện thoại cho Ngô Văn Anh kể lại sự việc và nhờ Văn Anh đến gặp anh D. để giải quyết mâu thuẫn cho mình.

Ít phút sau sau, Ngô Văn Anh cùng một nhóm nam nữ, trong đó có chị T. có mặt ở quán kem đối diện quán Sharkpub do anh N.V.D. làm chủ trên đường Bắc Sơn để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, anh D. và Ngô Văn Anh xảy ra tranh cãi. Văn Anh lấy súng từ trong người ra và bắn bị thương anh D. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, Văn Anh đã có 3 tiền sự và là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn.

