Vụ người mẫu tố hoạ sĩ hiếp dâm: Có tế bào nam trên người nạn nhân

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 20:12 PM (GMT+7)

Chị Phượng - người mẫu khoả thân đã tố cáo bị hoạ sĩ N.L hiếp dâm trong khách sạn cho biết đã nhận được kết quả giám định của Trung tâm pháp y TP.HCM là có tế bào nam trên người chị.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 10 - người tố cáo bị hoạ sĩ body painting nổi tiếng N.L hiếp dâm) cho biết đã làm việc với cơ quan Công an quận 10 chiều nay (21.5), và chị đã viết đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Chị Phượng chia sẻ trên mạng xã hội sau khi làm việc với công an. Ảnh: LĐ

Theo đó, chị Phượng cho biết, phía Công an quận 10 đã cho xem kết quả giám định của Trung tâm pháp y TP.HCM là có tế bào nam trong vùng kín, đồng thời có 1 vết rách ở bên ngoài âm đạo. Trước kết quả đó, chị Phượng cũng đã viết đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Phía Công an quận 10 đã tiếp nhận đơn của chị Phượng và cho biết sẽ điều tra và liên lạc với chị sau.

Được biết, ông N.L là hoạ sĩ body painting kiêm kiến trúc sư nổi tiếng, là nghệ sĩ đầu tiên ứng dụng nghệ thuật vẽ trên cơ thể người (body painting) ở Việt Nam. Chị Phượng hành nghề người mẫu ảnh khoả thân khoảng 3 năm nay. Chị đã có chồng và có con trai 5 tuổi. Do không hợp nhau nên chị Phượng và chồng không còn ở với nhau nhiều năm nay.

Trưa cùng ngày, phóng viên liên hệ với chị Phượng, tinh thần của chị vẫn chưa hết hoảng sợ. Chị cho biết, trong những ngày vừa qua có nhiều cuộc gọi điện thoại tới từ nhiều số lạ, trong đó có người chị nghi là người thân của hoạ sĩ L. Người đó hỏi chị có nhận bồi thường hay không để khắc phục hậu quả? Tuy nhiên, chị Phượng đã một mực từ chối.

Chị Phượng chia sẻ nguyên nhân 2 ngày sau khi sự việc xảy ra mới tới trình báo công an là do hoảng loạn, lo sợ và bị tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, theo đơn tố cáo của chị Phượng, khoảng 14h ngày 1.5, ông L có trò chuyện qua Facebook và mời chị tham gia hợp tác làm người mẫu cho bộ ảnh body painting và chị đồng ý. Sau đó, ông L đã dùng vũ lực khống chế và xâm hại dù cho chị cố gắng vùng vẫy kêu cứu. Sau đó, ông L đưa chị Phượng về nhà.

Sáng 4.5, chị Phượng cùng gia đình đã tới Công an phường 10, quận 10 TP.HCM tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an quận 10, TP.HCM thụ lý. Ngoài việc tố cáo sự việc với công an, người mẫu này đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội Facebook để hy vọng có nhiều nạn nhân khác cùng lên tiếng tố cáo hoạ sĩ L.