Vụ tố họa sĩ hiếp dâm: Công an mời người mẫu K.P đến làm việc

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Công an quận 10, TP HCM ngày 21-5 sẽ mời người mẫu N.T.K.P đến để trao đổi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo cô bị 1 hoạ sĩ hiếp dâm có sử dụng bao cao su.

Người mẫu K.P đã công khai tên tuổi để tố cáo họa sĩ N.L.

Ngày 20-5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) cho biết ngày 21-5 sẽ mời người mẫu N.T.K.P. (SN 1994, quê Tiền Giang) đến trao đổi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo bị hiếp dâm của cô.

Theo đó, Công an quận 10 đã nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP HCM đối với người mẫu N.T.K.P. "Đây là vụ án điều tra theo đơn tố cáo của bị hại nhưng đến nay, công an chỉ nhận được đơn tố cáo của chị P. chứ chưa nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện đủ, đúng theo các quy định của pháp luật về tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm của người dân" - lãnh đạo Công an quận 10 cho biết.

Liên quan đến vụ việc, đến nay, Công an quận 10 chưa mời họa sĩ N.L. (SN 1979) lên làm việc.

Tuy nhiên, để phục vụ công tác xử lý vụ việc theo đơn tố cáo, sắp tới, Công an quận 10 sẽ gửi thư mời họa sĩ N.L. đến để lấy lời khai, hợp tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người mẫu P. cho biết sở dĩ phải mất 2 ngày sau khi bị hiếp dâm, cô mới đến công an trình báo là do lúc đó cô hoảng loạn, lo sợ và bị tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, K.P. đã tố cáo họa sĩ N.L. có hành vi hiếp dâm cô tại một khách sạn ở phường 10, quận 10. K.P nói rằng ông L. hẹn cô đến khách sạn để vẽ trên cơ thể cô rồi chụp ảnh. Trong lúc vẽ, N.L thực hiện hành vi hiếp dâm có đeo bao cao su. K.P sức yếu, không thể chống cự và khi xong việc thì cô thấy vỏ bao cao su trên giường.

Họa sĩ N.L sau đó chở K.P về nhà và đến nay vẫn chưa có ý kiến nào trước sự tố cáo của cô.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Trong trường hợp cụ thể của người mẫu K.P, việc người bị tố hiếp dâm có đeo bao cao su hay không không quan trọng. Vấn đề ở chỗ nếu bị hiếp dâm thì ngay sau khi thoát ra khỏi phòng khách sạn, K.P cần nhờ người khác can thiệp ngay lập tức. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng nữa là vật chứng vụ án như bao cao su (đã qua sử dụng) hoặc những vật liên quan khác, việc vùng kín của cô bị tổn thương không nói lên được tất cả.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định người đủ năng lực trách nhiệm hình sự dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hay thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân đều có thể trở thành chủ thể của tội phạm đối với tội hiếp dâm.

Người dùng vũ lực là thực hiện các hành vi buộc nạn nhân phải cho người phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác như: vật lộn, giữ chân tay, bịt mồm, đánh đấm, trói… Những hành vi này chủ yếu làm tê liệt sự kháng cự của người bị hại để người phạm tội thực hiện việc giao cấu hoặc hành vi tình dục khác. Bên cạnh đó, hành vi đe dọa dùng vũ lực như dọa giết, dọa đánh để bị hại sợ hãi phải cho thực hiện hành vi quan hệ tình dục cũng cấu thành phạm tội.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, người phạm tội biết hành vi giao cấu hoặc các hành vi quan hệ tình dục khác của mình là trái ý muốn nạn nhân hoặc không cần biết nạn nhân có đồng ý hay không. Mục đích của người phạm tội là thỏa mãn ham muốn tình dục.