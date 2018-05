Phát hoảng về nhân thân kẻ hiếp dâm hai phụ nữ

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Bức xúc vì bị đối tượng hãm hiếp và dọa giết, hai phụ nữ (trong đó có một phụ nữ mang bầu 5 tháng) đã tố cáo hành vi phạm tội của Thắng... Đối tượng này có tiền án về tội giết người.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Dương Văn Thắng (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Thắng (ảnh U.C)

Theo cơ quan Công an: Vào ngày 15-5, chị L.T.K.T (22 tuổi, ngụ Cà Mau) đến Công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) trình báo về việc, bị Thắng khống chế, cưỡng hiếp tại một bãi đất trống thuộc khu vực Suối Sọ (khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An), sau khi chị T., cùng nhóm bạn ăn nhậu tại phòng trọ của Thắng. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng chở nạn nhân về nhà và đe dọa nếu báo cơ quan Công an sẽ giết vợ chồng chị T.

Cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị T.T.T. L., (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng, bạn thân của chị T) bị Thắng hiếp dâm vào ngày 6-5 tại phòng trọ của chị L., (khu phố Tân Phước). Chị T. đang mang thai tháng thứ 5.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Dĩ An đã mời Thắng lên trụ sở cơ quan Công an để làm việc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Thắng bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như trên. Thắng từng có tiền án về tội giết người và phải ngồi tù 16 năm.