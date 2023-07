Vụ "huyết chiến" ở Quảng Bình: Truy bắt, lấy lời khai 17 đối tượng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4-7, Thượng tá Nguyễn Vũ Cương - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - xác nhận lực lượng của đơn vị này đã truy bắt, triệu tập và lấy lời khai nhiều đối tượng dùng hung khí tham gia vụ "huyết chiến" làm 1 người bị thương.

Nhiều đối tượng cầm gậy gộc, hung khí tham gia vụ "huyết chiến" ở Quảng Bình

Cụ thể, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã truy bắt, triệu tập đấu tranh với 10 đối tượng liên quan. Ngoài ra, cảnh sát đã lần theo dấu vết truy bắt thành công 7 đối tượng khi đang lẫn trốn tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng và đang tiến hành di lý về địa phương.

Đối với những nghi phạm bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đang đấu tranh, lấy lời khai và cũng cố hồ sơ.

Ngoài ra, cảnh sát vẫn đang tổ chức lực lượng truy tìm các đối tượng liên quan khác.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người chứng kiến một phen hú vía

Theo Thượng tá Nguyễn Vũ Cương, dự kiến chiều hôm nay (4-7), Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc này để răn đe, xử lý nghiêm.

"Khi nhận thông tin xảy ra vụ việc giữa 2 nhóm người, ban đầu lực lượng công an đã có mặt để cảm hóa, vận động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự việc căng thẳng, đơn vị lập tức phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và huy động toàn bộ Công an các xã, phường sẵn sàng lực lượng để ngăn chặn, ứng phó đề phòng các tình huống xấu xảy ra. Rất may chưa để lại hậu quả nghiêm trọng" - Thượng tá Cương nói.

Trước thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nạn nhân bị chém đứt lìa 1 cánh tay, Thượng tá Cương cho biết đây là thông tin bịa đặt vì trong vụ ẩu đả chỉ có 1 trường hợp bị thương khi bị ném ly thủy tinh vào mắt.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 16 giờ ngày 3-7, tại khu vực trước cổng Sân vận động thị xã Ba Đồn xảy ra vụ "huyết chiến" khi có 2 nhóm người dùng hung khí, dao, gậy... rượt đuổi, đánh nhau gây nên cảnh kinh hoàng, náo loạn đường phố.

Những nhóm này gồm những thanh niên cộm cán đến từ phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn. Do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm hẹn nhau đến cổng sân vận động và sau màn đối đáp thì xảy ra một trận "huyết chiến" khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Rất may, lực lượng công an đã có mặt để ngăn chặn kịp thời.

