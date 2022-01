Mâu thuẫn tiền bạc, hai nhóm "huyết chiến" nhiều người trọng thương

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 08:06 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn tiền bạc, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau rồi dùng súng, đao kiếm lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 11 đối tượng (đều trú tại huyện Phù Cát) tham gia trong vụ đánh nhau xảy ra tại thị xã An Nhơn vào rạng sáng ngày 18/6/2021với cùng tội danh “giết người”.

Theo đó, do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên Võ Anh Kiệt (SN 1999, trú tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) hẹn đánh nhau với Lê Văn Linh (SN 1998, trú tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) tại một địa điểm trên địa bàn phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn).

Kiệt rủ thêm 4 đối tượng (trú tại thị xã An Nhơn) còn Linh rủ thêm 19 đối tượng (trú tại huyện Phù Cát) đến điểm hẹn. Tổng cộng 25 đối tượng thuộc hai nhóm mang theo nhiều hung khí nguy hiểm gồm phảng, đao kiếm và súng hơi để đánh nhau.

Các đối tượng vừa bị bắt ngày 31/12

Trong quá trình đánh nhau, Huỳnh Công Thuận, trong nhóm của Linh dùng súng hơi bắn gây thương tích tại vùng ngực của Văn Hồng Huyền (nhóm Kiệt) và dùng dao chém trên đỉnh đầu của Kiệt gây thương tích 10%. Đồng thời Châu Ngọc Khả (thuộc nhóm Linh) cũng bị nhóm của Kiệt chém gây thương tích 10%.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Nhơn đã đến hiện trường để xử lý. Tại đây, thu giữ 5 cây phảng, 1 cây súng hơi và 1 vỏ đạn.

Nhận thấy vụ việc có nhiều yếu tố đặc biệt nguy hiểm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng với tội danh “cố ý gây thương tích”.

Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định thụ lý. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã chuyển từ tội danh “cố ý gây thương tích” sang tội danh “giết người”. Đồng thời tiến hành khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 17 đối tượng trong vụ án này với tội “giết người”.

