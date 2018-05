Vụ đánh ghen dã man ở huyện Cái Nước, Cà Mau: UBND tỉnh vào cuộc

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 08:30 AM (GMT+7)

Chiều 22/5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi công văn khẩn, truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau “xác minh, xử lý thông tin dư luận xã hội” vụ đánh ghen.

Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31/5/2018”.

Công an huyện Cái Nước cũng cho biết, bà T. H. P đã viết đơn gửi Công an huyện Cái Nước yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người đã hành hung bà.

Một diễn biến khác, thượng tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu (Bộ công an) cho biết, đã nhận được trình báo của chồng cô P và bà Nguyễn Thị Diệu. Ban giám thị Trại giam Cái Tàu tạm đình chỉ công việc đối với thượng uý Nguyễn Văn Th thuộc Phân trại K3 Trại giam Cái Tàu để xử lý. Theo tin ban đầu, cô T. H. P, 29 tuổi, ở Nguyễn Phích (U Minh) nói với chồng làm thợ nhôm, về quê xã Đông Hưng (Cái Nước) trông coi nhà cửa để cha mẹ khám bệnh Sài Gòn. Còn thượng uý N. V. Th, nói với vợ đi đám qua đêm sau giờ làm nhiệm vụ tại K3 - Cái Tàu. Ở cùng quê U Minh, hai người này đã có gia đình riêng nhưng xuất hiện lời ong bướm chừng vài năm nay. Thậm chí, chính quyền phải làm trung gian hoà giải, cam kết giữa 2 người giữ gìn khoảng cách cần thiết, để giữ gìn thể diện cá nhân và hạnh phúc gia đình.

Sự vắng mặt tại quê nhà U Minh với những lý do khác nhau nhưng trùng khớp về mặt thời gian nên bà Nguyễn Thị Diệu (vợ ông Th.) sôi máu ghen. Khoảng 12 giờ đêm 12/5, bà Diệu cùng gần chục người là người thân của bà, người thân chồng cô T. H. P đến nhà ông Năm T. (nhà cha ruột cô T.H.P. Những người đi bắt ghen xông vào, đạp cửa ông Th và bà P trần truồng. Ông Th và bà P bị bắt trói, hứng đòn đánh dã man. Bà Diệu móc kéo, cắt phăng mái tóc cô P óng mượt, dài phủ lưng.

Ba đứa bé đang ngủ say, nhìn thấy cảnh mẹ, dì là bà P bị đánh đập cũng không dám gào khóc, chạy trốn trong kẹt tủ. Những người hàng xóm ông Năm T không dám đến can ngăn.

Hơn một giờ đồng hồ, gần chục người bắt trói cặp tình nhân, đánh đập, hành hạ, chửi bới. Bà Diệu gọi điện báo công an việc bắt quả tang chồng bà đang ăn nằm với người đàn bà có chồng và yêu cầu đến lập biên bản. Ông Ngô Văn Phong, công an viên phụ trách ấp đang ở chòi vuông gần đó, nhận tin báo, có mặt tại hiện trường cho biết. Cảnh tượng khủng khiếp, tóc tai, máu me, sình đất…trên nền gạch bông. Cô P được mặc quần áo, nằm trong buồng. Còn ông Th lẻn đi”.

Sau 9 ngày vụ đánh ghen kinh hoàng, UBND xã Đông Hưng báo cáo với UBND huyện Cái Nước: Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 13/5/2018, tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước).

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp lập biên bản. Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Diệu- vợ ông T và bà T. H. không yêu cầu gì về vụ việc xảy ra.

Ông Ngô Văn Mê, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng báo cáo, chỉ đạo Công an xã Công an xã Đông Hưng mời các bên có liên quan làm trung gian cho hai bên thoả thuận và cam kết không tái phạm.