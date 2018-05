Triệu tập nhiều người trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 14:10 PM (GMT+7)

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lúc 11 giờ ngày 22/5, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước nói: “Công an huyện Cái Nước đang vào cuộc rất quyết liệt, triệu tập nhiều người liên quan lên làm việc...”.

Ảnh cắt từ clip.

Sau khi Tiền Phong thông tin, ngày 21/5, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã đến hiện trường nhà ông Năm T, thu nhận những tang vật cần thiết, lấy lời khai những nhân chứng trong vụ đánh ghen xảy ra vào 1 giờ ngày 13/3. Công an huyện Cái Nước cũng mời một vài người dân có chứng kiến vụ việc để lấy lời khai.

Công an huyện Cái Nước triệu tập ông Dương Văn Danh, Phó công an xã Đông Hưng và công an viên phụ trách ấp làm tường trình và lấy lời khai trong quá trình nhận tin báo, lập biên bản và xử lý vụ đánh ghen nói trên.

Tại trụ sở Công an huyện Cái Nước, bà Nguyễn Thị Diệu- vợ ông T là người trực tiếp bắt ghen, đánh đập, hành hạ ông T và bà P cũng được triệu tập làm việc. Bà P là người bị trói, đánh đập, cắt tóc… trong vụ đánh ghen cũng được triệu tập để làm rõ.

Những vết thương trên người bà P trong đêm bị đánh ghen kinh hoàng luôn hành hạ nên phải nhờ người chở đến Công an huyện Cái Nước vào cuối giờ làm việc ngày 22/5. Bà P cho biết, chục người đánh đập bà nhưng hiện chỉ có bà Nguyễn Thị Diệu bị Công an huyện Cái Nước triệu tập cùng thời điểm với bà P.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong, thượng uý N. V. T bị cơ quan chủ quản đình chỉ nhiệm vụ, xử lý vi phạm theo qui định ngành công an nhưng kết quả xử lý như thế nào chưa được tiết lộ.