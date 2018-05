Mới nhất vụ đánh ghen dã man như thời trung cổ ở Cà Mau

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã có báo cáo về vụ đánh ghen dã man xảy ra tại xã Đông Hương (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Chiều 21/5, Văn phòng UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, ông Ngô Văn Mê vừa có báo cáo về vụ đánh ghen xảy ra ngày 13/5.

Cụ thể theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, vụ việc xảy ra vào 1h ngày 13/5. Thời điểm đó, bà N.T.D (SN 1984, trú xã Nguyễn Phích, U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T. V. T (ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Khi đến nơi, bà D. mở cửa rồi xông vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm của bà D. phát hiện ông N.V.T (chồng bà D) đang quan hệ với bà T. H. P (con gái ông T.V.T).

Bà D kéo bà P ra phòng khách, đánh và cắt tóc. Những người khác cùng kéo ông N. V. T ra phòng khách.

Cũng theo báo cáo, nhóm người đi đánh ghen sau đó "đã cho 2 nạn nhân mặc đồ và ông N.V.T trốn về".

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường lập biên bản.

Cũng theo báo cáo, ông Ngô Văn Mê đã chỉ đạo Công an xã Đông Hưng làm trung gian, mời các bên có liên quan để thoả thuận và cam kết không tái phạm.

Như tin đã đưa, trong những ngày vừa qua trên địa bàn Cà Mau, xuất hiện các đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng nghi xảy ra tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam, nữ trong tình trạng khỏa thân bị một số đối tượng trói tay chân, đánh đập, nhục mạ trong một căn nhà. Tàn bạo hơn, các đối tượng còn cắt tóc người phụ nữ, đồng thời dùng chất bẩn bôi lên cơ thể nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong vào sáng 21/5, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát trên địa bàn, xác minh các clip kể trên. "Nếu thực sự xảy ra vụ việc như vậy, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Danh cho biết.

Chiều cùng ngày, đại tá Phạm Minh Luỹ, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đông Hưng: “Trong chiều nay, Chỉ huy công an huyện Cái Nước đã yêu cầu công an xã Đông Hưng mang toàn bộ hồ sơ vụ việc lên để xem xét, xử lý”.

Ông T.S.P-một nhân chứng cho biết: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ”.

Trong khi đó, ông Dương Văn Danh, Phó công an xã Đông Hưng cho biết, ông là người nhận tin báo, đồng thời là người lập biên bản vụ việc. “Vụ việc đã xử lý xong, hai bên thoả thuận rồi”, ông Danh nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, ông Tiêu Quang Khái-Trưởng công an xã Đông Hưng cũng cho biết, vụ việc đã giải quyết xong, hai bên đã thoả thuận. "Chuyện không có gì lớn. Cần tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác”, ông Khải nói.

Cấp xã cho rằng "vụ việc đã giải quyết xong", nhưng trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết: “Tôi vừa có công văn chỉ đạo Công an huyện Cái Nước điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu chính quyền, công an cơ sở có sai sót, lơ là thì xử lý trách nhiệm. Xem clip, tôi rất bức xúc, sẽ làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”.