Nghi phạm sát hại bạn gái trong phòng trọ ở Hà Nội đã ra đầu thú

Thứ Ba, ngày 18/06/2019 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi sát hại bạn gái, Cường đã bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi đầu thú.

Chân dung đối tượng Nguyễn Duy Cường.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại tại phòng trọ, ngày 18/6, trao đổi với PV, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai di lý đối tượng Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai) về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để đấu tranh, làm rõ hành vi Giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là V.T.Q.T (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bạn gái Cường), hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Theo vị cán bộ phòng PC02, bước đầu Cường khai báo với lực lượng công an tại Lạng Sơn đã ra tay sát hại bạn gái T. rồi bỏ trốn đến khu vực sát biên giới. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo cho Công an TP.Hà Nội xác minh vụ việc, sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h chiều 18/6, Công an phường Hoàng Văn Thụ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong trong phòng trọ. Công an phường Hoàng Văn Thụ đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai, đồng thời có mặt phong toả hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện, tại vùng cổ có vết thương do vật sắc, nhọn gây ra.

Hiện, các cán bộ điều tra đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường.