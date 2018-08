Vụ giết bạn gái treo cổ lên cây: Nghi phạm từng bắt nạn nhân phá thai

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều người dân sinh sống tại làng Ăng Le, xã Đăk Roong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai không ai ngờ Dịu lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu.

Ngày 26/8, ông Hồ Sỹ Đại (51 tuổi, chủ quán tạp hóa tại làng Ăng Le) cho biết: “Dịu, ngụ làng Ăng Le, là một thanh niên chẳng bao giờ quậy phá. Tối ngày chỉ thấy nó đi làm rẫy với đi làm đổi công cho anh em. Thỉnh thoảng nó vẫn lại quán tôi ăn nhậu. Hôm xảy ra vụ án, Dịu có ngồi ở quán tôi nhậu cùng bạn bè đến 23h mới về. Tôi chẳng hiểu được nó gây án vào lúc nào. Nghe tin nó bị bắt vì giết người, cả làng này chẳng ai tin cả”.

Cũng chia sẻ với PV, ông T’rư (47, ngụ làng Ăng Le) cho biết, khi thấy cơ quan chức năng xuống nhà Dịu, ông cứ ngỡ chính quyền đến vận động nam thanh niên đi đá bóng vì ở xã đang tổ chức giải bóng đá. “Khi nghe nói Dịu bị bắt vì giết người, cả làng chẳng ai tin được. Nó hiền lắm mà, chưa bao giờ đánh nhau hay quậy phá, sao hôm nay lại giết người”, ông T’rư nói thêm.

Để có thêm thông tin, PV có mặt tại căn nhà nơi đại gia đình nghi phạm Dịu sinh sống. Theo quan sát của PV, căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp đã cửa đóng then cài. Những người hàng xóm cho biết, nhà Dịu rất nghèo.

Ông Pung (cha nghi phạm Dịu) trò chuyện với PV.

Cha mẹ đối tượng phải chạy đôn chạy đáo từng bữa lo cho hơn 10 miệng ăn. "Sau khi thằng Dịu gây ra vụ việc, cha mẹ nó đang phải đi vay mượn tiền mua trâu, bò vì bị dân làng phạt vạ", một người dân nói.

Đứng tại nhà đối tượng được khoảng 30 phút, PV được một người dân chạy lại thông báo: “Cha thằng Dịu đang về”. Trước mắt PV, ông Pung (68 tuổi, cha Dịu) người đàn ông khắc khổ, lấm lem, tay cầm chặt dây cương dắt theo con bò đi phía sau.

Ông Pung chia sẻ: "Mấy hôm nay vợ chồng tôi phải chạy ngược xuôi để lo nộp vạ cho nhà V.. Gia đình tôi bị gia đình nhà V. phạt vạ hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra còn phải đem 1 con bò, 4 con heo, 1 quan tài để lo mai táng cho V.. Tiền xây mộ nhà tôi cũng phải chịu. Giờ tôi không biết tìm đâu ra tiền để chịu phạt cho gia đình V. cả”.

Anh Pik (37 tuổi, Trưởng thôn Ăng Le) cho biết, theo luật làng từ xưa, nếu ai giết người thì phải bị phạt tội cõng quan tài người mình giết đem đi chôn, rồi bị phạt vạ phải nộp trâu trắng, lợn béo cho gia đình bị hại. “Như luật bây giờ thì ai giết người phải đi tù nên người thân sẽ phải chịu phạt thay. Luật lệ của làng đã như vậy thì không ai thay đổi được”, anh Pik nói.

Thông tin với PV, ông Tuân (56 tuổi, dượng của V.) nhớ lại, đêm 23/4, thằng Dịu đến nhà dẫn V. đi chơi rồi không về nữa. Cả đêm hôm ấy cả nhà tỏa ra đi tìm nhưng cũng không thấy V. nên mọi người ra về. Đến khoảng 6h sáng hôm sau, người làng đi lấy măng thì phát hiện ra xác chết nên vội vàng về làng báo. Cả nhà nghi ngờ nên đi theo thì biết V. đã chết.

“Nếu như có con rồi không yêu nhau nữa thì bỏ nhau thôi sao phải giết con người ta đi như vậy. Trước đó, thằng Dịu nó cũng bắt V. phá thai nhưng V. không chịu. Biết V. có con mà còn giết là quá ác. Tức lắm, giận lắm, bây giờ phải bắt cả nhà nó phạt vạ thôi”, ông Tuân bức xúc.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng 24/8, người dân trên đường đi làm rẫy thì bàng hoàng phát hiện xác chị V. trên ngọn cây nên tức tốc trình báo lên chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lương công an xã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo lên cơ quan Công an huyện Đắk Đoa.

Qua quá trình điều tra, từ thông tin nắm bắt được từ người dân trong làng, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm có thể liên quan đến vụ án mạng này là Dịu, người yêu của V.. Ngay lập tức, Dịu đã được mời lên cơ quan công an để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Dịu cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bạn gái. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giam Dịu để điều tra về hành vi giết người.